Pápeža Františka prepustili z nemocnice, kde absolvoval operáciu

Rím 16. júna (TASR) - Pápeža Františka v piatok prepustili z rímskej nemocnice Gemelli, kde minulý týždeň absolvoval operáciu brušnej hernie (pruhu). TASR právu prevzala z agentúr AP a ANSA.



František (86) z nemocnice odišiel na invalidnom vozíku. Usmieval sa, mával a poďakoval ľuďom pred nemocnicou. Pri nastupovaní do auta sa z vozíka postavil.



"Pápež sa má dobre. Má sa lepšie, než predtým," povedal chirurg Sergio Alfieri, ktorý pápeža 7. júna operoval. Ďalší zdravotníci dodali, že počas operácie sa nevyskytli žiadne komplikácie.



František sa cestou z nemocnice do Vatikánu zastavil pri Bazilike Santa Maria Maggiore (Panny Márie Väčšej), kde sa asi desať minút modlil sediac na vozíku. Pápež sa tu často zastavuje po návrate zo zahraničných ciest, aby Panne Márii poďakoval.



Vatikán už v stredu informoval, že pápežovo zotavovanie po trojhodinovej operácii hernie (pruhu) prebieha bez komplikácií a prepustia ho z nemocnice v nasledujúcich dňoch. Všetky Františkove verejné vystúpenia a súkromné audiencie sú zrušené až do 18. júna.