Pápeža Františka priviezli na pohreb Benedikta XVI. na vozíku

Vatikán 5. januára (TASR) - Približne 130 kardinálov, 300 biskupov, stovky ďalších duchovných a okolo 100.000 laikov vrátane hláv štátov či členov kráľovských rodín sa prišlo vo štvrtok rozlúčiť s emeritným pápežom Benediktom XVI. na pohrebnú omšu na Námestí svätého Petra vo Vatikáne, ktorej predsedal úradujúci pápež František, informuje TASR.Úradujúceho najvyššieho pontifika katolíckej cirkvi, ktorý má dlhodobé problémy s kolenom, priviezli na obrad na invalidnom vozíku. Oblečený mal pluviál, čo nie je omšové rúcho. Hlavné liturgické úkony pri oltári vykonával dekan kolégia kardinálov Giovanni Battista Re.Po skončení omše mnohí veriaci podľa agentúry ANSA volali: "" (Ihneď svätý). Na záberoch z televíznych kamier bolo vidno aj rozvinutý transparent s týmto nápisom.Rovnaké zvolania bolo počuť aj na pohrebe Jána Pavla II. v apríli 2005. Toho vtedy pochovával kardinál Joseph Ratzinger, neskorší pápež Benedikt XVI. Poľský pápež bol svätorečený Františkom v roku 2014.Agentúra DPA si všimla, že v čítanej kázni sa František príliš nezmieňoval o svojom predchodcovi. Hovoril najmä o službe Bohu a dôvere v neho. Až na konci homílie 86-ročný pápež povedal: "."Na Námestí svätého Petra počas obradu hliadkovalo približne 1000 policajtov a príslušníkov bezpečnostných síl. Nad Vatikánom a v jeho bezprostrednom okolí bola v tom čase zavedená bezletová zóna. Za posledné tri dni prišlo vzdať úctu zosnulému emeritnému pápežovi vystavenému vo vatikánskej bazilike zhruba 200.000 veriacich.Cyprusovú rakvu s telom emeritného pápeža odniesli po skončení pohrebnej omše do vatikánskej baziliky. Tam ju vložia ešte do zinkovej rakvy a tú ďalej do dubovej truhly. Bývalého pápeža napokon uložia do niekdajšej hrobky Jána Pavla II. v krypte Baziliky svätého Petra.Benedikt XVI. zomrel v sobotu vo veku 95 rokov v Kláštore Matky Cirkvi vo Vatikáne.