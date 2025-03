Pápeža Františka v nedeľu prepustia z nemocnice

Vatikán 22. marca (TASR) - Pápeža Františka v nedeľu prepustia po viac ako piatich týždňoch z nemocnice a vráti sa do Vatikánu, oznámili v sobotu večer jeho ošetrujúci lekári. Osemdesiatosemročná hlava katolíckej cirkvi bude podľa nich po zápale pľúc potrebovať najmenej dva mesiace odpočinku a rehabilitácie. TASR o tom informuje podľa agentúr DPA a AP.



Františka hospitalizovali v Gemelliho nemocnici v Ríme 14. februára s bronchitídou, ktorá neskôr prerástla do obojstranného zápalu pľúc. Pápež odvtedy prekonal viacero respiračných kríz, pred týždňom však Vatikán informoval, že už nie je v ohrození života.



Vatikán ešte v sobotu dopoludnia oznámil, že pápež sa v nedeľu po prvý raz od hospitalizácie objaví na verejnosti, keď po poludňajšej modlitbe Anjel Pána požehná veriacim z okna svojej izby v nemocnici a udelí im požehnanie.



Hovorca Vatikánu Matteo Bruni večer tento plán potvrdil s tým, že po krátkom pozdrave veriacich z nemocnice pápeža "čo najskôr" prevezú do jeho rezidencie v Dome svätej Marty, informovala agentúra ANSA. Po prepustení z nemocnice budú Františkovi poskytovať lekársku starostlivosť v tejto vatikánskej rezidencii.



Vatikán od hospitalizácie Františka zverejnil len jednu jeho fotografiu. Záber z minulého týždňa zhotovený zboku ho zachytáva sediaceho na vozíku v bielom odeve a so štólou, ako sa v tichej modlitbe pozerá na kríž umiestnený na jednoduchom oltári.



František, ktorý je hlavou katolíckej cirkvi od roku 2013, sa už v minulosti niekoľkokrát liečil na respiračné ochorenia. Za posledné roky takisto podstúpil operáciu prietrže a hrubého čreva. Vzhľadom na bolesť kolena tiež používa invalidný vozík.