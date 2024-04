Pápeža Františka v otázke práv pre LGBT páry podporil Benedikt XVI.

Vatikán 2. apríla (TASR) - Pápež František našiel podporu svojho názoru na občianske partnerstvá párov rovnakého pohlavia u svojho predchodcu Benedikta XVI. Uviedol to v novej knihe, ktorá vyšla v utorok v Španielsku. S odvolaním sa na agentúru Reuters o tom informuje TASR.



František priniesol tieto odhalenia v knihe "Nasledovník", založenej na rozhovoroch, ktoré s ním viedol novinár Javier Martinez-Brocal. Potvrdil v nej nesúhlas katolíckej cirkvi s LGBT manželstvami, opakovane však uviedol, že páry rovnakého pohlavia majú právo na právnu ochranu zákonmi o občianskych zväzkoch.



Väčšia otvorenosť k LGBT komunite je jednou z najvýraznejších čŕt 11-ročného Františkovho pontifikátu, na rozdiel od jeho predchodcu Benedikta XVI. Napriek tomu František uviedol, že sa ho Benedikt zastal pred skupinou nemenovaných kardinálov, ktorí sa k nemu prišli sťažovať na Františkove "kacírstvo" ohľadom občianskych zväzkov.



Ako píše František vo svojej novej knihe, "kardináli prišli k Benediktovi domov a obvinili ma pred ním z podpory manželstva osôb rovnakého pohlavia".



František v knihe poprel, že by mal akékoľvek osobné nezhody so svojím predchodcom počas bezprecedentného "obdobia dvoch pápežov", teda v čase od odstúpenia Benedikta XVI. z úradu v roku 2013 až do jeho smrti v roku 2022.



Zároveň však potvrdil, že mal komplikovaný vzťah s Benediktovým tajomníkom arcibiskupom Georgom Gänsweinom, ktorý vydal knihu "Nič než pravda" kritizujúcu Františka iba niekoľko hodín po Benediktovej smrti.



"Uverejniť knihu, ktorá sa púšťa do mňa v deň pohrebu a nehovorí pravdu, je veľmi smutné," skonštatoval František.



Podľa agentúry DPA vo svojej novej knihe pápež František dokonca obvinil Gänsweina z "neľudskosti a z toho, že zneužil bývalého pontifika".



Pápež František (87), ktorého trápi zhoršujúce sa zdravie, zároveň prehovoril o plánoch na svoj pohreb. V rámci nich avizuje pozmenené a zjednodušené obrady pre seba a svojich nasledovníkov. Telo zosnulého pontifika napríklad už nemá byť pred vložením do rakvy vystavené, tak ako to bolo u Benedikta XVI. a predošlých pápežov.