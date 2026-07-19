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Pápeža v Castel Gandolfe navštívil mladší brat John

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Na snímke pápež Lev XIV.. Foto: TASR/AP

Vo svojom príhovore pápež prítomných vyzval, aby sa učili rozpoznávať dobro v každodennom živote.

Autor TASR
Rím 19. júla (TASR) - Pápež Lev XIV. sa v nedeľu modlil poludňajšiu modlitbu Anjel Pána s veriacimi, ktorí sa zišli na námestí pred Apoštolským palácom v Castel Gandolfe južne od Ríma, informovala agentúra DPA.

Vo svojom príhovore pápež prítomných vyzval, aby sa učili rozpoznávať dobro v každodennom živote, nereagovali unáhlene arogantnými úsudkami, nesnažili sa presadzovať mocou a silou a nestratili vieru v Božie dielo.

Pápež bude v Castel Gandolfe, kde trávi dovolenku čítaním, modlitbou a športovaním, až do 27. júla. Počas jeho pobytu v letnej rezidencii sú všetky všeobecné, súkromné a mimoriadne audiencie vo Vatikáne pozastavené. Generálne audiencie sa obnovia 5. augusta.

Do letného sídla Castel Gandolfo zavítal v týchto dňoch aj pápežov mladší brat John, s ktorým sa v sobotu zúčastnili na koncerte na nádvorí Apoštolského paláca. Po jeho skončení Lev XIV. v krátkom príhovore zdôraznil, že pre dnešný svet je poznačený „nenávisťou, násilím a konfliktmi“ a trpí nedostatkom krásy. Príležitosť stretnúť sa a zažiť krásu je podľa neho darom od Boha.
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