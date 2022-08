Pápeža znepokojuje stav v Nikarague po zatknutí katolíckeho biskupa

Vatikán 21. augusta (TASR) - Pápež František v nedeľu povedal, že ho "znepokojuje" rastúce napätie medzi štátom a katolíckou cirkvou v Nikarague. Dva dni predtým tamojšia vláda zadržala biskupa Rolanda Alvareza. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"So znepokojením a zármutkom sledujem situáciu, ktorá vznikla v Nikarague," povedal pápež v nedeľu po modlitbe Anjel Pána. Vyjadril "presvedčenie a nádej, že prostredníctvom otvoreného a úprimného dialógu možno ešte stále nájsť základ pre úctivé a pokojné spolužitie".



Katolícka cirkev v Nikarague čelí tvrdému nátlaku od krvavého potlačenia protivládnych protestov v roku 2018, ktoré si vyžiadali stovky mŕtvych. Ľavicovo-populistický prezident Daniel Ortega ich označil za sprisahanie, ktoré zorganizoval Washington s cieľom zosadiť ho. Z účasti na "sprisahaní" obvinil aj katolíckych biskupov. V marci tohto roku Nikaragua vyhostila apoštolského nuncia.



Alvareza zadržali v piatok za "destabilizujúce a provokatívne" aktivity. Dva týždne predtým biskupovu rezidenciu v meste Matagalpa obkľúčil policajný kordón. Biskup kritizoval zatvorenie cirkevných rozhlasových staníc a spravodajských kanálov.



Alvareza podľa spolupracovníkov v piatok "násilím" odviezli na neznáme miesto. Osem ďalších ľudí vrátane piatich kňazov odviezli do Managuy do väznice El Chipote. Neskôr cirkev uviedla, že biskupa zadržiavajú vo svojom "rodinnom dome", kde ho mohol navštíviť kardinál Lepoldo Brenes. Biskupov "fyzický stav sa zhoršil", ale jeho "duch je silný", uviedla arcidiecéza Managua vo vyhlásení.



Podľa Európskej únie má Nikaragua viac ako 180 "politických väzňov" a pre autoritársky spôsob vládnutia čelí ľavicovo-populistický prezident Ortega rastúcej zahraničnopolitickej izolácii.