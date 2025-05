Pápežov brat Louis Prevost bol hosťom u Trumpa v Bielom dome

Vatikán/Washington 22. mája (TASR) - Louis Prevost, jeden zo starších bratov pápeža Leva XIV., ktorý sa v nedeľu zúčastnil na inaugurácii nového pontifika, navštívil krátko nato aj Biely dom ako hosť amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej správy agentúry APA.



Trumpova asistentka Margo Martinová na platforme X zverejnila aj fotografie zo spomínaného „skvelého stretnutia“ v Oválnej pracovni Bieleho domu, uvádza agentúra Kathpress. Na snímkach je vidieť Louisa Prevosta spolu s manželkou Deborah, ako sedia s Trumpom a americkým viceprezidentom J. D. Vanceom.



Američan Louis Prevost sa otvorene priznáva k podpore Trumpa a jeho hnutia MAGA (Make America Great Again - Urobme Ameriku znova skvelou), pripomína APA. Po zvolení svojho mladšieho brata Roberta Francisa Prevosta za pápeža 8. mája sa do pozornosti médií dostal v dôsledku svojich kontroverzných príspevkov zverejnených na internete.



Na sociálnej sieti Facebook v minulosti zverejnil napríklad urážlivé príspevky iných autorov na adresu Trumpovho predchodcu, demokrata Joea Bidena či bývalej demokratickej predsedníčky Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej. Po voľbe pápeža prisľúbil, že svoj tón na sociálnych sieťach zmierni. Za zástancu hnutia MAGA sa však označuje naďalej.



So svojím prominentným bratom má Louis Prevost napriek mediálnej kritike vrúcny vzťah. Potvrdilo sa to naposledy aj počas uvedenia pápeža Leva do úradu minulú nedeľu, keď sa bratia srdečne objali, pripomína APA.



Médiá bezprostredne po zvolení nového pápeža poukázali na to, že ešte ako kardinál pred niekoľkými mesiacmi zverejnil na sociálnej sieti X príspevky iných autorov kritizujúce Trumpovu imigračnú politiku. Nebolo však jasné, či to kardinál urobil sám, alebo administrátor konta.



Ďalší z pápežových bratov John však pre The New York Times povedal, že s určitosťou vie, že Levovi XIV. sa „nepáči, čo sa deje s imigráciou“. „Ako ďaleko pri tom zájde, to by sme mohli iba hádať, ale určite nebude iba nečinne sedieť,“ poznamenal John Prevost.