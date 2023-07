Pápežov emisár pre mier na Ukrajine odcestoval do USA

Rím 17. júla (TASR) - Osobitný vyslanec pápeža Františka pre vojnu na Ukrajine kardinál Matteo Zuppi v pondelok odcestoval do Washingtonu, kde chce v rámci mierových iniciatív Svätej stolice pre Ukrajinu podporiť humanitárne operácie týkajúce sa najmä detí. Podľa agentúry AP o tom v pondelok informoval Vatikán.



Návšteva kardinála Zuppiho potrvá do stredy a nasleduje po jeho nedávnej misii v Moskve s predchádzajúcou zastávkou v Kyjeve, kde rokoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, pokračuje TASR.



V Moskve sa Zuppi stretol s ruskou komisárkou pre práva detí Marijou Ľvovovou-Belovovou, ako aj s patriarchom ruskej pravoslávnej cirkvi Kirillom, ktorý patrí k zástancom vojny rozpútanej Ruskom voči Ukrajine.



Medzinárodný trestný súd vydal na Ľvovovú-Belovovú a ruského prezidenta Vladimira Putina zatykače, pričom ich obvinil z únosu detí z Ukrajiny. Ruskí predstavitelia však popreli akékoľvek nútené adopcie a uviedli, že niektoré ukrajinské deti sú v Rusku v pestúnskej starostlivosti.



AP doplnila, že pápež František akceptoval žiadosť Ukrajiny, aby podľa možnosti zasiahol a pomohol vrátiť ukrajinské deti, ktoré boli po invázii Moskvy prevezené do Ruska. Pred časom pápež vyjadril nádej, že Svätá stolica môže vytvoriť podmienky pre spájanie vojnou rozdelených rodín.



Vatikánsky hovorca v pondelok vo vyhlásení uviedol, že Zuppi cestuje do Washingtonu s úradníkom vatikánskeho štátneho sekretariátu. Podrobnosti o tom, s kým sa v hlavnom meste USA stretnú, Vatikán neoznámil.



"Návšteva sa koná v kontexte misie určenej na podporu mieru na Ukrajine a jej cieľom je výmena názorov a stanovísk k súčasnej tragickej situácii a podpora iniciatív v humanitárnej oblasti na zmiernenie utrpenia najviac postihnutých a zraniteľných ľudí, najmä detí," uvádza sa vo vyhlásení tlačovej služby Vatikánu.



Pápež František opakovane vyzýva na ukončenie vojny na Ukrajine, ale zdržal sa adresnej kritiky Moskvy – podľa AP ide o súčasť tradície Vatikánu zachovávať diplomatickú neutralitu v konfliktoch, a to v nádeji, že Svätá stolica môže zohrávať zákulisnú úlohu pri obnovovaní či upevňovaní mieru.



USA a ich spojencov však pápež svojho času podráždil tým, že zopakoval argument Moskvy, že NATO "šteká pred bránami" Ruska, a keď zdanlivo morálne zrovnoprávnil obete vojny na strane Ukrajiny a Ruska.



Pápež vo svojich vyjadreniach podľa AP síce potvrdil právo Ukrajiny na sebaobranu, ale ostro kritizoval zbrojársky priemysel a povedal, že poskytovanie zbraní Ukrajine zo strany Západu by mohlo byť nemorálne, "ak sa to robí s úmyslom vyprovokovať ďalšiu vojnu alebo predať zbrane či zbaviť sa starých."