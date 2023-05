Pápežov emisár Zuppi prirovnal vojnu k pandémii

Rím 23. mája (TASR) - Osobitný vyslanec Vatikánu pre vojnu na Ukrajine kardinál Matteo Zuppi v utorok prirovnal vojnu k pandémii a vyhlásil, že všetci kresťania sú povolaní byť tvorcami pokoja.



Vo svojom prvom verejnom komentári od vymenovania Zuppi vyzval aj na vytvorenie kultúry mieru, ktorá by reagovala na "niekedy nevyjadrené, často nepočuté, obavy národov, ktoré potrebujú mier". Informovala o tom agentúra AP.



Vatikán minulú sobotu potvrdil, že pápež František vymenoval kardinála Zuppiho za osobitného vyslanca Vatikánu pre vojnu na Ukrajine.



Zuppi (67) je arcibiskupom Bologne a predsedom Talianskej biskupskej konferencie, má skúsenosti s mierovými sprostredkovateľskými iniciatívami katolíckej cirkvi vďaka svojej dlhoročnej príslušnosti ku Komunite sv. Egídia.



Prostredníctvom tejto charitatívnej organizácie so sídlom v Ríme pomáhal v 90. rokoch sprostredkovať mierové dohody, ktoré ukončili občianske vojny v Guatemale a Mozambiku, a podľa niektorých zdrojov viedol i komisiu rokujúcu o prímerí v Burundi v roku 2000.



Zuppi, ktorý je označovaný za "papabile" - majúci šancu na zvolenie za pápeža v konkláve -, bol vlani vymenovaný za predsedu Talianskej biskupskej konferencie. Z titulu tejto funkcie v utorok otvoril jej jarné zasadnutie prejavom o talianskej cirkvi, pričom sa v ňom venoval aj Ukrajine.



Citujúc pápeža Zuppi pripomenul pápežove časté vyjadrenia solidarity s trpiacim ukrajinským ľudom. Naznačil tiež, že František v žiadnom prípade nie je neutrálny, keď požaduje mier.



Okrem toho Zuppi zdôraznil, že všetci kresťania sú povolaní prispieť k nastoleniu mieru: "Vojna je pandémiou. Týka sa nás všetkých."



"Cirkev a kresťania veria v pokoj, všetci sme povolaní byť tvorcami pokoja, o to viac v strašnej búrke konfliktov," povedal kardinál.



František pred nedávnom viedol vo Vatikáne rozhovory s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ten sa následne vyjadril skepticky o sprostredkovateľských snahách Vatikánu, keďže podľa neho mediácia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom nie je možná.



Pápež koncom apríla pri návrate z návštevy Maďarska novinárom na palube lietadla povedal, že Vatikán pracuje na misii zameranej na ukončenie vojny. Podrobnosti však poskytnúť odmietol. Moskva aj Kyjev vtedy uviedli, že o tejto iniciatíve nič nevedia.



Talianska webová stránka Il Sismografo zameraná na vatikánske otázky informovala, že pápež chce poslať osobných vyslancov na rozhovory so Zelenským a Putinom v nádeji na sprostredkovanie prímeria.