Pápežov mierový vyslanec navštívi tento týždeň Moskvu

Vatikán 27. júna (TASR) - Mierový vyslanec pápeža Františka kardinál Matteo Zuppi bude v stredu a vo štvrtok na návšteve Moskvy, oznámil v utorok Vatikán. Do ruskej metropoly zavíta len niekoľko týždňov po návšteve Kyjeva, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Pôjde o prvú návštevu vysokopostaveného predstaviteľa Vatikánu v Rusku od začiatku invázie na Ukrajinu vlani vo februári.



"Hlavným cieľom tejto iniciatívy je povzbudiť gestá ľudskosti, čo môže pomôcť k presadeniu riešenia súčasnej tragickej situácie a nájsť spôsoby na dosiahnutie mieru," uviedol Vatikán vo vyhlásení.



Dodal, že Zuppi do Ruska cestuje ako vyslanec pápeža Františka. Ten kardinála požiadal v máji o pomoc pri znížení napätia na Ukrajine v nádeji na uľahčenie prijatia mieru medzi Kyjevom a Moskvou.



Zuppi pochádza z katolíckej komunity Sant'Egidio, ktorá sa špecializuje na diplomaciu a mierové úsilie a v máji minulého roku ho zvolili za predsedu Talianskej biskupskej konferencie.



Kardinál 5. a 6. júna absolvoval cestu na Ukrajinu, kde sa stretol i s tamojším prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ten Zuppimu povedal, že prímerie by neviedlo k mieru na Ukrajine.



Vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin nedávno uviedol, že Zuppiho misia nie je "aspoň zatiaľ" cielená na sprostredkovávanie. Snaží sa zatiaľ podľa neho o vytvorenie "priaznivej atmosféry, ktorá by mohla viesť k cestám mieru".



František opakovane vyzýva na mier na Ukrajine. V prvých mesiacoch vojny bol však kritizovaný za to, že z konfliktu neobviňuje priamo Moskvu, pripomína AFP.



Hlava katolíckej cirkvi sa v máji tiež vo Vatikáne stretla so Zelenským i ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom, ktorý Františka pozval na návštevu Ukrajiny.