Pápežov mierový vyslanec prišiel do Moskvy rokovať o vojne na Ukrajine

Moskva 28. júna (TASR) - Mierový vyslanec pápeža Františka kardinál Matteo Zuppi v stredu dorazil do Moskvy, kde sa pokúsi nájsť možné riešenia konfliktu na Ukrajine. Jeho príchod potvrdil aj Kremeľ. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry DPA.



Cieľom dvojdňovej pracovnej cesty pápežovho vyslanca je "nájsť riešenie súčasnej tragickej situácie a preskúmať spôsoby dosiahnutia spravodlivého mieru", uvádza sa vo vyhlásení Vatikánu.



"Oceňujeme úsilie a iniciatívu Vatikánu zameranú na hľadanie mierového riešenia ukrajinskej krízy a vítame pápežovu snahu prispieť k ukončeniu ozbrojeného konfliktu na Ukrajine," povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorého citujú ruské médiá.



Peskov dodal, že ruský prezident Vladimír Putin poveril svojho zahraničnopolitického poradcu Jurija Ušakova, aby so Zuppim viedol rozhovory o politicko-diplomatickom riešení konfliktu.



Ukrajinská strana už predtým k avizovanej ceste pápežovho vyslanca vyhlásila, že nepotrebuje žiadne sprostredkovanie zvonka, pretože Rusku neverí. V utorok to povedal šéf tamojšej prezidentskej kancelárie Andrij Jermak. Dodal však, že ak Zuppi v Moskve dosiahne výsledky v otázkach ukrajinských detí ilegálne deportovaných do Ruska či výmeny zajatcov, tak ich Ukrajina uvíta.



Zuppi už začiatkom júna vycestoval do Kyjeva, aby si vypočul stanovisko ukrajinskej strany a vyhodnotil možnosti dosiahnutia spravodlivého mieru, dopĺňa DPA. Vo svojich verejných vystúpeniach poukazuje na utrpenie ukrajinského ľudu, ale neuvádza Rusko ako agresora, v dôsledku čoho podľa DPA mohol čiastočne stratiť podporu Ukrajiny.