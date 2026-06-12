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Pápežov odlet z Tenerife sa oneskoril, vracia sa kráľovým lietadlom
Na technickú poruchu v pôvodnom lietadle prišli po tom, ako doň už pápež nastúpil aj so svojím sprievodom.
Autor TASR
Santa Cruz de Tenerife 12. júna (TASR) - Pápež Lev XIV. sa v piatok z kanárskeho ostrova Tenerife vracia do Ríma lietadlom, ktoré mu poskytol španielsky kráľ Filip VI. Stroj spoločnosti Iberia, ktorým mal pápež pôvodne cestovať, má technickú poruchu, informovala agentúra AFP.
Návrat Leva XIV. do Ríma sa očakáva okolo 23.00 h SELČ, píše TASR s odvolaním sa na AFP.
Na technickú poruchu v pôvodnom lietadle prišli po tom, ako doň už pápež nastúpil aj so svojím sprievodom.
S hlavou katolíckej cirkvi sa predtým na letisku rozlúčil španielsky kráľ, ktorý po oznámení poruchy vystúpil po opäť pristavených schodoch do lietadla a pápeža odprevadil do letiskového terminálu. Po čase sa obaja v sprievode delegácií vrátili na letiskovú plochu a pápež s nepočetným sprievodom nastúpil do kráľovho - menšieho - lietadla.
Ostatní členovia vatikánskej delegácie a približne 80 novinárov sa do Ríma vrátia v najbližších hodinách náhradným strojom poskytnutým spoločnosťou Iberia.
Pápež sa do talianskej metropoly vracia po sedemdňovej návšteve Španielska. Na ostrov Tenerife na španielskych Kanárskych ostrovoch priletel v piatok z neďalekého ostrova Gran Canaria, kde bol od štvrtka. Predtým mal v programe návštevy Madrid a Barcelonu.
Návrat Leva XIV. do Ríma sa očakáva okolo 23.00 h SELČ, píše TASR s odvolaním sa na AFP.
Na technickú poruchu v pôvodnom lietadle prišli po tom, ako doň už pápež nastúpil aj so svojím sprievodom.
S hlavou katolíckej cirkvi sa predtým na letisku rozlúčil španielsky kráľ, ktorý po oznámení poruchy vystúpil po opäť pristavených schodoch do lietadla a pápeža odprevadil do letiskového terminálu. Po čase sa obaja v sprievode delegácií vrátili na letiskovú plochu a pápež s nepočetným sprievodom nastúpil do kráľovho - menšieho - lietadla.
Ostatní členovia vatikánskej delegácie a približne 80 novinárov sa do Ríma vrátia v najbližších hodinách náhradným strojom poskytnutým spoločnosťou Iberia.
Pápež sa do talianskej metropoly vracia po sedemdňovej návšteve Španielska. Na ostrov Tenerife na španielskych Kanárskych ostrovoch priletel v piatok z neďalekého ostrova Gran Canaria, kde bol od štvrtka. Predtým mal v programe návštevy Madrid a Barcelonu.