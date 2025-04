Pápežov pohreb sledovali aj v Gaze, kam každý večer telefonoval

Vatikán 26. apríla (TASR) - Pohrebné obrady pápeža Františka sledovali prostredníctvom priameho TV prenosu aj katolícki veriaci vo farskom Kostole sv. Rodiny v palestínskej Gaze, ktorý je jediným katolíckym chrámom vo vojnou zničenom Pásme Gazy. Podľa agentúry DPA o tom v sobotu informovala tlačová agentúra Kathpress, píše TASR.



„Modlíme sa tu v duchovnej jednote spojení s Rímom za dušu pápeža Františka,“ uviedol správca farnosti Gabriel Romanelli. V jeho komunite v súčasnosti už viac ako rok žije približne 500 utečencov, ktorí počas vojny medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas prišli o svoje domovy, prácu a mnohí i o svojich rodinných príslušníkov.



Pápež František, ktorý rovnako ako Romanelli pochádzal z Argentíny, udržiaval pravidelný telefonický kontakt s farnosťou v Gaze až do konca svojho života - do farnosti telefonoval každý deň o 20:00 h, zaujímal sa, ako sa majú, či a čo jedli, a uistil ich, že na nich pamätá vo svojich modlitbách.



Poslednýkrát pápež do Gazy telefonoval na Bielu sobotu - dva dni pred svojím skonom. Pravidelnými telefonátmi chcel pápež povzbudzovať tamojšiu katolícku komunitu trpiacu vojnou. Dal im pocítiť, „že pastier je im veľmi blízko“ a že „nie sú opustení,“ zdôraznil Romanelli hneď po pápežovej smrti.



„V našej farnosti sa naďalej modlíme za pápeža Františka a chválime Boha za veľký dar, ktorý nám v ňom dal. Pápež František bol pastier, ktorý miloval našu malú komunitu, modlil sa a pracoval pre mier,“ uviedol Romanelli.



Vyjadril tiež nádej, že pápežovo volanie po mieri vo Svätej zemi bude vypočuté, „aby sa táto vojna skončila, aby boli rukojemníci a väzni oslobodení a aby sa mohla obnoviť a pravidelne dodávať humanitárna pomoc.“



Pápeža Františka, ktorý zomrel na Veľkonočný pondelok vo veku 88 rokov, v sobotu po pohrebnej omši pred Bazilikou sv. Petra vo Vatikáne pochovali v Bazilike Panny Márie Väčšej v Ríme.



Vatikán po obradoch informoval, že pohrebnú omšu na Námestí sv. Petra a v priľahlých uliciach sledovalo približne 250.000 ľudí. Ďalších asi 150.000 veriacich, pútnikov a turistov lemovalo trasu, po ktorej v špeciálne upravenom papamobile, sprevádzanom policajtmi na motorkách, prevážali rakvu s telom k Bazilike Panny Márie Väčšej. Prevoz rakvy sprevádzal hlahol zvonov, potlesk a skandovanie ľudí: „Il Papa! (Pápež)“ či „Papa Francesco! (Pápež František).“