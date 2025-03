Pápežov stav sa ďalej zlepšuje, modlitbu Anjel Pána však nepovedie

Vatikán 15. marca (TASR) — Stav pápeža Františka, ktorý je už vyše mesiac hospitalizovaný v Gemelliho univerzitnej nemocnici v Ríme, sa opäť mierne zlepšil. Lekári pokračujú v kyslíkovej terapii a postupne obmedzujú dýchanie pomocou kyslíkovej masky aplikované v noci. Konštatuje sa to lekárskom bulletine zverejnenom v sobotu večer, informovala agentúra APA.



Pápežov stav si podľa lekárov stále vyžaduje hospitalizáciu, fyzioterapiu a dychové cvičenia. Ako dlho zostane 88-ročný Svätý otec v nemocnici, však zatiaľ nie je možné povedať.



Najbližšia lekárska správa by mala vyjsť v utorok alebo v stredu. Vatikánska tlačová kancelária bude aj naďalej zverejňovať informácie o pápežovom stave raz denne podvečer.



Zdravotný stav ani tentoraz neumožní pápežovi viesť v nedeľu tradičnú poludňajšiu modlitbu Anjel Pána, ktorej text však Vatikán opäť zverejní v písomnej podobe.



Pápeža hospitalizovali 14. februára v Gemelliho nemocnici s bronchitídou, ktorá však neskôr prerástla do obojstranného zápalu pľúc. Hlava katolíckej cirkvi odvtedy prekonala niekoľko respiračných kríz.