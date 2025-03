Pápežov stav sa opäť mierne zlepšil a nakrátko už dokáže dýchať sám

Vatikán 17. marca (TASR) - Zdravotný stav pápeža Františka, ktorý je viac ako mesiac hospitalizovaný v Gemelliho univerzitnej nemocnici v Ríme, je ďalej stabilný a vykazuje mierne zlepšenie vďaka respiračnej a pohybovej terapii. Pápež teraz nakrátko dokáže dýchať už aj sám, oznámilo v pondelok tlačové stredisko Svätej stolice, informuje TASR podľa správ portálu Vatican News a agentúry AFP.



Svätý Otec cez deň dostáva vysokoprietokový kyslík podávaný cez kanyly - hadičky v nose - už v menšej miere. Lekári postupne prechádzajú na nižší prietok a v určitých momentoch 88-ročný pápež už dokáže dýchať aj celkom bez pomoci. Na noc mu však ešte nasadzujú tzv. neinvazívnu mechanickú ventiláciu, a teda kyslíkovú masku.



Vatikán zverejnil v nedeľu vôbec prvú fotografiu pápeža od vtedy, ako ho 14. februára hospitalizovali. Na zábere zhotovenom zboku vidno Františka sediaceho na vozíku v bielom odeve a so štólou, ako sa v tichej modlitbe pozerá na kríž umiestnený na jednoduchom oltári. "Pápež František dnes ráno koncelebroval svätú omšu v súkromnej kaplnke na desiatom poschodí Gemelliho polikliniky," uviedlo tlačové stredisko Svätej stolice v komentári k snímke.



V pondelok oznámilo, že opuch Františkovej ruky, viditeľný na zmienenej fotografii, bol spôsobený jeho zníženou pohyblivosťou. Dodalo, že v priebehu dňa už nastalo v tejto veci viditeľné zlepšenie. Pápež sa v pondelok venoval modlitbe, oddychu a v obmedzenej miere aj pracovným povinnostiam.



Najbližšia lekárska správa o pápežovom stave bude zverejnená v stredu, pričom v utorok večer prinesie Vatikán v tomto smere ako obvykle všeobecné aktualizované informácie.



Pápeža hospitalizovali 14. februára v Gemelliho nemocnici s bronchitídou, ktorá však neskôr prerástla do obojstranného zápalu pľúc. Hlava katolíckej cirkvi odvtedy prekonala niekoľko respiračných kríz. Vatikán pred týždňom oznámil, že František už nie je v ohrození života a naznačil, že by ho z nemocnice mohli čoskoro prepustiť.