Pápežova návšteva Maďarska bude cirkevná nie štátna

Na archívnej snímke pápež František. Foto: TASR/AP

Budapešť 18. augusta (TASR) - Pápež František absolvuje v septembri návštevu Budapešti na pozvanie organizátorov 52. Medzinárodného eucharistického kongresu – nejde teda o oficiálnu štátnu návštevu ako v prípade jeho nasledujúcej cesty na Slovensko. Povedal to pre TASR hovorca maďarskej vlády Zoltán Kovács, podľa ktorého schôdzka s prezidentom Jánosom Áderom a premiérom Viktorom Orbánom pred omšou bude mať zdvorilostný charakter.zdôraznil Kovács v súvislosti s prípravami na pápežovu návštevu.Štát podľa jeho slov na jednej strane ponúkol cirkvi svoje skúsenosti v oblasti prípravy a organizovania veľkých medzinárodných športových podujatí či výstav a na druhej strane zabezpečí prostredníctvom rezortu vnútra poriadkovú službu.podotkol hovorca.Na Slovensko prichádza následne pápež František v rámci oficiálnej štátnej návštevy, preto aj jej charakter bude podľa neho úplne iný.dodal Kovács v reakcii na otázku TASR, či je možné očakávať, že rozhovory tejto budapeštianskej schôdzky s pápežom sa dotknú citlivých tém, akými sú migrácia či kritizovaný maďarský zákon o ochrane proti pedofílii.Osemdesiatštyriročný František o svojej ceste do Maďarska informoval ešte v marci, keď zdôraznil, že nejde o oficiálnu štátnu návštevu. Dlho nebolo jasné, či sa stretne s Áderom či Orbánom. Americké katolícke noviny National Catholic Register začiatkom júna napísali, že pápež neplánuje štátnu návštevu, a teda ani rokovania so žiadnymi politikmi. Tri poľské médiá neskôr uviedli, že pápež sa s Orbánom nechce stretnúť, lebo je nespokojný s tým, ako sa premiér i maďarskí katolícki biskupi stavajú k utečencom. Vatikán napokon 21. júla oznámil, že v rámci svojej septembrovej návštevy Maďarska naplánoval najvyšší pontifex aj krátke stretnutie s oboma predstaviteľmi štátu.Maďarsko navštívil naposledy pápež v roku 1996, keď Ján Pavol II. zavítal do arciopátstva v Pannonhalme a do Győru.