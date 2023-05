Pápežova túžba mieru je v súlade s tou našou, vyhlásila maďarská vláda

Budapešť 2. mája (TASR) - Vyjadrenia, ktoré zazneli z úst pápeža Františka počas jeho víkendovej návštevy v Budapešti, boli dokonale v súlade s túžbou maďarskej vlády po mieri. Vyhlásil to v utorok hovorca kabinetu Zoltán Kovács. S odvolaním sa na server atv.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Kovács na tlačovej konferencii podotkol, že v uplynulých desiatich rokoch sa vytvoril nový model spolupráce štátu a cirkvi, v rámci ktorého sú oba subjekty v partnerskej úlohe. "Tri dni pápežskej návštevy boli toho dobrým príkladom," konštatoval.



"Napriek nekalým snahám medzinárodnej tlače rezonovalo z pápežových myšlienok vyjadrenie túžby po mieri," zdôraznil hovorca vlády, podľa ktorého František spomenul mier v šiestich zo svojich prejavov. "Slová pápeža dokonale rezonovali aj s postojom maďarskej vlády k tradičnej rodine a k tradičným rodovým úlohám," dodal Kovács.



Hovorca podčiarkol, že návštevu hlavy katolíckej cirkvi v Maďarsku sledovali na celom svete stovky miliónov ľudí a záujem o toto podujatie bol mimoriadne veľký aj zo strany médií.



Vicepremiér Zsolt Semjén sa na otázku médií vyjadril aj k stretnutiu pápeža s metropolitom Ruskej pravoslávnej cirkvi v Maďarsku Hilarionom, ktorý bol spolupracovníkom moskovského patriarchu Kirilla, a ktorý bol pred rokom poslaný do strednej Európy pre údajný nesúhlas s tvrdou protiukrajinskou líniou. Podľa slov vicepremiéra on osobne považuje za správne, že k stretnutiu došlo, avšak zorganizovanie schôdzky nebolo kompetenciou maďarskej vlády, ktorá v tomto prípade nezohrala žiadnu úlohu.



Šéf protiteroristickej jednotky TEK János Hajdu vyhlásil, že úlohou jednotky bola ochrana pápeža, ktorá prebehla bez mimoriadnych udalostí a podľa vyjadrenia Vatikánu bola realizovaná na svetovej úrovni.