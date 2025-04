Pápežove slová vďaky ošetrovateľovi patrili medzi jeho posledné

Vatikán 22. apríla (TASR) - Pápež František sa poďakoval svojmu osobnému ošetrovateľovi za to, že ho povzbudil, aby na Veľkonočnú nedeľu pozdravil davy na Námestí svätého Petra. Uviedol to v utorok Vatikán, podľa ktorého išlo o jedny z jeho posledných slov. TASR informuje podľa agentúry AFP.



František zomrel na Veľkonočný pondelok ráno vo veku 88 rokov na mŕtvicu - menej než mesiac po svojom návrate domov z Gemelliho nemocnice v Ríme, kde bol hospitalizovaný s obojstranným zápalom pľúc.



„Ďakujem, že ste ma priviedli späť na námestie,“ povedal František zdravotníkovi Massimilianovi Strappettimu po tom, čo na Veľkonočnú nedeľu absolvoval svoju poslednú jazdu na papamobile, uvádza portál Vatican News.



Pápež vyzeral počas osláv Veľkej noci v nedeľu vyčerpane, napriek tomu však pozdravil davy ľudí a previezol sa v papamobile po Námestí sv. Petra, kde ho zdravili tisícky nadšených veriacich.



František strávil obklopený svojimi osobnými ochrancami približne 15 minút mávajúc davu a žehnajúc deťom, pripomína AFP. Popoludní potom oddychoval vo svojej vatikánskej rezidencii Dom sv. Marty a pokojne sa navečeral, dodáva Vatican News, podľa ktorého sa u neho prvé známky zhoršenia stavu prejavili na Veľkonočný pondelok približne o 5.30 h. Po viac než hodine zakýval Strappettimu zo svojej postele, čo portál označil ako „gesto rozlúčky“, a následne upadol do kómy.



Pápeža Františka vyhlásili za mŕtveho o 7.35 h.



„Netrpel. Všetko sa stalo rýchlo,“ uviedol portál, citujúc ľudí, ktorí boli pri pápežovi v jeho posledných chvíľach.



František pripisoval Strappettimu zásluhu na tom, že mu raz zachránil život, keď ho presvedčil, aby absolvoval operáciu zápalu v čreve, píše AFP.



Účasť na Františkovom pohrebe, ktorý sa bude konať v sobotu 26. apríla, už avizovalo viacero svetových lídrov vrátane francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, nemeckého kancelára Olafa Scholza, šéfky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej, poľskej hlavy štátu Andrzeja Dudu či ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Na pohrebe pápeža bude prítomný aj americký prezident Donald Trump s manželkou Melaniou, španielsky kráľovský pár Filip VI. a Letícia, brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva i argentínsky prezident Javier Milei. Účasť v utorok potvrdil aj britský premiér Keir Starmer. Ruský prezident Vladimir Putin sa na poslednej rozlúčke s pápežom Františkom nezúčastní, uviedol Kremeľ.