Pápežovi k narodeninám blahoželal jeho predchodca i utečenci z Cypru

Rím 17. decembra (TASR) - Pápežovi Františkovi v piatok k jeho 85. narodeninám zablahoželal aj jeho predchodca v úrade, 94-ročný emeritný pápež Benedikt XVI.



Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na Benediktovho dlhoročného osobného tajomníka Georga Gänsweina, ktorý však neposkytol žiadne ďalšie podrobnosti o obsahu blahoželania. Dodal len, že obaja duchovní plánujú aj skoré osobné stretnutie.



Spravodajský web Vatican News tiež napísal, že pápež v piatok prijal gratuláciu aj od desaťčlennej skupiny utečencov, ktorí sa vďaka nemu dostali z utečeneckého tábora na Cypre do Talianska, kam pricestovali len vo štvrtok. Niektorí z nich sú vzdelaním lekári či počítačoví technici.



Utečenci pápežovi zaželali "dlhý život a zdravie" a podarovali mu obraz namaľovaný afganským utečencom, ktorý zobrazuje pokus migrantov o prechod cez Stredozemné more.



Vatican News dodali, že ide zatiaľ len o prvú skupinu migrantov, ktorí sa do Talianska dostali vďaka dohode medzi Svätou stolicou a talianskymi i cyperskými úradmi.



Svätá stolica už začiatkom decembra počas pápežovej apoštolskej návštevy na Cypre avizovala, že na žiadosť pápeža do Talianska pricestuje niekoľko utečencov z tamojšieho záchytného centra.



Ako uviedol vatikánsky hovorca Matteo Bruni, "skupinu utečencov bude priamo podporovať Svätý otec a Komunita Sant’Egidio sa postará o ich začlenenie do integračného programu trvajúceho jeden rok".



Vlani, v prvom roku pandémie, František pri príležitosti svojich narodenín poslal do Venezuely štyri pľúcne ventilátory na pomoc deťom s respiračnými chorobami.



V roku 2016 oslávil svoju osemdesiatku s chudobnými: v Dome sv. Marty ho totiž vyhľadalo osem bezdomovcov s kyticou slnečníc. František ich pozval na raňajky do jedálne tejto vatikánskej rezidencie, sadol si k nim a porozprával sa s nimi. Na rozlúčku ich obdaroval argentínskymi sladkosťami.



Toto gesto sa teraz opakuje v mnohých rímskych vývarovniach pre chudobných: vždy 17. decembra svojim hosťom v pápežovom mene ponúkajú zákusky a klienti azylových domovov dostávajú obálku s Františkovým vianočným pozdravom a malý darček.



V piatok, v deň svojich narodenín František na sociálnej sieti Twitter zverejnil posolstvo v znení: "Každá etapa života je čas veriť, dúfať a milovať".



Úvod svojho narodeninového dňa venoval adventnému stíšeniu pri kázni pápežského kazateľa kardinála Raniera Cantalamessu, potom sa stretol so skupinou nových veľvyslancov pri Svätej stolici, zastupujúcich Moldavsko, Kirgizsko, Namíbiu, Lesotho, Luxembursko, Čad a Guineu Bissau, dodal portál Vatican News.