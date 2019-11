Pápežovi počas návštevy v Thajsku tlmočí jeho sesternica

Bangkok 20. novembra (TASR) - Pápež František sa počas svojej návštevy v Thajsku stretne aj so svojou príbuznou, s ktorou majú spoločného prastarého otca.



Rehoľná sestra Ana Rosa Sivoriová bude pápežovi po boku ako tlmočníčka a na jeho žiadosť bude dbať na to, aby sa pápež v krajine, kde sa 95 percent obyvateľov hlási k budhizmu, nedopustil žiadneho faux-pas, informovala agentúra AFP.



Sestra Ana Rosa uviedla, že svojho druhostupňového bratranca ešte stále oslovuje Jorge, lebo tak si to on želá. Často si píšu listy, ktoré pápež podpisuje "Francisco".



Dodala, že v Argentíne spolu prežili detstvo a časť mladosti. Pamätá si ho ako hravé dieťa milujúce futbal. Ako tínedžer bol skôr "plachý, niekedy ale aj trochu otravný", uviedla 77-ročná žena.



Podľa jej názoru sa z jej bratranca stal "veľký rečník", ktorý "sa veľa usmieva" a "na rozdiel od svojich predchodcov miluje priamy kontakt s ľuďmi".



Dodala, že považuje za svoju povinnosť denne sa za pápeža niekoľkokrát modliť. "On nemá strach z ničoho, ale narobil si nepriateľov, a to aj v samotnej cirkvi," uviedla.



Sestra Ana Rosa, ktorá v Thajsku žije ako misionárka od roku 1966, sa zúčastní na omši na národnom štadióne a v katedrále v Bangkoku a bude pravdepodobne aj na pápežovom stretnutí s thajským kráľom Mahom Vatčirálongkónom a premiérom Prajutom Čan-o-Čaom.



Pápež pricestoval do Thajska v stredu. V programe návštevy má okrem už spomenutých stretnutí aj schôdzku s duchovným vodcom thajských budhistov, ale najmä s miestnou katolíckou komunitou, pre ktorú odslúži dve omše: na národnom štadióne a v katedrálne v Bangkoku.



Thajsko má 69 miliónov obyvateľov, pričom ku katolíckemu vierovyznaniu sa hlási asi 388.000 ľudí.



Agentúra DPA dodala, že z Thajska pápež v sobotu odcestuje do Japonska. Jeho návštevy v oboch týchto štátoch sú prvými pre hlavu katolíckej cirkvi od 80. rokov 20. storočia, keď tam zavítal Ján Pavol II.