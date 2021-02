Pápežovi predstavili iracký rukopis zachránený pred džihádistami

Vatikán 11. februára (TASR) - Posvätný rukopis, zachránený pred džihádistami organizácie Islamský štát (IS) v kresťanskom meste Baghdídá v Iraku, odovzdali v stredu pápežovi Františkovi po tom, ako bol tento artefakt v Taliansku reštaurovaný.



Kniha s názvom Sidra, napísaná v starej aramejčine, sa datuje do 14.-15. storočia a čoskoro sa vráti do mesta Baghdídá. Toto mesto, známe aj pod názvom Karakoš, je jednou z lokalít, ktoré pápež hodlá navštíviť v marci počas svojej historickej návštevy Iraku.



Džihádisti obsadili severoirackú Baghdídu, ako aj zvyšok Ninivskej nížiny východne od Mósulu v roku 2014 a zostali tam do októbra 2016. Približne 120.000 tamojších kresťanov prinútili opustiť svoje domovy. Išlo o najväčšiu pohromu pre túto menšinovú komunitu v jej takmer 2000-ročnej histórii, približuje agentúra AFP.



Rukopis bol jednou z najstarších kníh v baghdídskom Kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie a zachránili ho miestni kňazi. Obsahuje liturgické modlitby pre veľkonočné bohoslužby.



Ivana Borsottová, šéfka Federácie kresťanských organizácií - Medzinárodnej dobrovoľníckej služby (FOCSIV), odovzdala knihu pápežovi s tým, "aby sa mohla vrátiť domov, cirkvi v mučeníckej krajine, na znak mieru a bratstva".