Pápežovu omšu v Québecu narušil protest proti koloniálnej doktríne

Na snímke Sarain Foxová (vpravo) a Chelsea Brunelle s transparentom 28. júla 2022. Foto: TASR/AP

Québec 29. júla (TASR) - Pápež František celebroval vo štvrtok omšu v kanadskej Národnej svätyni sv. Anny de Beaupré v meste Québec. Demonštranti ešte pred jej začiatkom rozvinuli pred oltárom transparent s nápisom žiadajúcim, aby oficiálne zrušil pápežské edikty z 15. storočia, ktorými sa legitimizovalo zabratie pôdy pôvodnému obyvateľstvu. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters.Transparent s nápisomdržali dve ženy otočené ku kongregácii, neskôr ho sňali. Skupinu demonštrantov následne z kostola vyviedli a omša – na ktorej sa zúčastnilo zhruba 2000 ľudí, prevažne pôvodných obyvateľov Kanady – následne bez incidentov pokračovala.Bezprostredne nebolo zrejmé, či si pápež transparent stihol prečítať. Podľa agentúry DPA sa však ohliadol za demonštrantmi, keď ich vyvádzali z kostola.Takzvaná objaviteľská doktrína bola zakotvená v pápežských bulách, respektíve ediktoch z 15. storočia, pričom je chápaná ako ospravedlnenie koloniálneho zaberania pôdy a zdrojov európskymi mocnosťami. Domorodí obyvatelia roky žiadajú o jej zrušenie. Kanadská Komisia pre pravdu a zmierenie, ktorá vyšetrovala aj zlé zaobchádzanie s deťmi pôvodných obyvateľov v internátnych školách, taktiež vyzvala ešte v roku 2015 na jej zrušenie.Pápež je na týždňovej návšteve Kanady, v rámci ktorej sa domorodým obyvateľom ospravedlňuje za spomínané dlhoročné praktiky na internátnych školách prevádzkovaných katolíckou cirkvou. Kanadskí biskupi ho teraz žiadajú aj o to, aby sa vyjadril k predmetnej doktríne, ktorej myšlienky oni sami odmietajú.O potrebediskutoval s pápežom aj kanadský premiér Justin Trudeau počas ich stredajšieho stretnutia, informovala vo štvrtok premiérova kancelária.Podľa Massima Faggioliho, profesora teológie a náboženských štúdií na americkej Villanovskej univerzite, ktorého cituje Reuters, je nepravdepodobné, že by pápež doktrínu zrušil, keďže to sa v cirkvi nerobí, no mohol by sa ňou zaoberať. Faggiolio dodal, že v takýchto prípadoch cirkev obvykle vydá nové dokumenty, ktorými tie staré v podstate nahradí.