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Pápež:Sexuálne zneužívanie v katolíckej cirkvi zostáva otvorenou ranou

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Španielsky kráľ Filip VI. (druhý vľavo), španielska kráľovná Letizia (druhá vpravo), španielske princezné Leonor (vľavo) a Sofia vítajú pápeža Leva XIV. v Kráľovskom paláci v Madride v sobotu 6. júna 2026. Foto: TASR/AP

Jeho príchod do Madridu sa prekrýva so sériou koncertov portorického speváka Bad Bunnyho, pričom niektorí pozorovatelia upozornili, že mládež je rozpoltená medzi vierou a hudbou.

Autor TASR
Madrid 6. júna (TASR) - Pápež Lev XIV. v sobotu vyhlásil, že sexuálne zneužívanie v rámci katolíckej cirkvi zostáva naďalej „otvorenou ranou“. Uviedol to na začiatku svojej cesty po Španielsku, počas ktorej sa má stretnúť s obeťami tohto násilia. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Sedemdňová štátna návšteva - prvá návšteva pápeža v Španielsku od roku 2010 - odštartovala na madridskom letisku, kde ho privítali kráľ Filip VI., kráľovná Letizia a premiér Pedro Sánchez.

Vatikán informoval, že pápež sa stretne s obeťami sexuálneho zneužívania zo strany katolíckeho kléru, pričom Lev novinárom po prílete do Madridu povedal, že táto otázka predstavuje „stále otvorenú ranu“.

Podľa správy španielskeho ombudsmana z roku 2023 sa od roku 1940 stalo obeťami takéhoto zneužívania v Španielsku približne 200.000 maloletých. Vláda Pedra Sáncheza a katolícka cirkev v Španielsku v marci podpísali dohodu o odškodnení obetí po rokoch váhania a nedostatočnej transparentnosti zo strany cirkevnej hierarchie.

Pápež zároveň povedal, že ho tešia správy o rastúcom záujme mladých o katolícku cirkev. „Uvedomujú si, že existuje prázdnota a chýba im zmysel, a možno práve moja návšteva v nich ešte viac niečo prebudí,“ uviedol.

Jeho príchod do Madridu sa prekrýva so sériou koncertov portorického speváka Bad Bunnyho, pričom niektorí pozorovatelia upozornili, že mládež je rozpoltená medzi vierou a hudbou.

Myslím si, že mnohí ľudia pôjdu na (koncert) Bad Bunnyho. No domnievam sa, že zopár ľudí príde aj za pápežom. A to o niečom vypovedá,“ povedal pápež.

Po návšteve kráľovského paláca má pápež v sobotu na programe modlitbovú vigíliu v blízkosti Štadióna Santiaga Bernabéua, kde sa očakáva približne 400.000 ľudí. V nedeľu by sa na omši v centre hlavného mesta malo zúčastniť približne milión veriacich.

Počas svojej cesty pápež vystúpi s prejavom v španielskom parlamente a požehná tiež novú vežu baziliky Sagrada Familia v Barcelone, ktorá je najvyšším kostolom na svete.

Vo štvrtok a piatok navštívi Lev XIV. aj Kanárske ostrovy, kde sa stretne s migrantmi a organizáciami, ktoré im pomáhajú.
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