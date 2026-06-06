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Pápež:Sexuálne zneužívanie v katolíckej cirkvi zostáva otvorenou ranou
Jeho príchod do Madridu sa prekrýva so sériou koncertov portorického speváka Bad Bunnyho, pričom niektorí pozorovatelia upozornili, že mládež je rozpoltená medzi vierou a hudbou.
Autor TASR
Madrid 6. júna (TASR) - Pápež Lev XIV. v sobotu vyhlásil, že sexuálne zneužívanie v rámci katolíckej cirkvi zostáva naďalej „otvorenou ranou“. Uviedol to na začiatku svojej cesty po Španielsku, počas ktorej sa má stretnúť s obeťami tohto násilia. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Sedemdňová štátna návšteva - prvá návšteva pápeža v Španielsku od roku 2010 - odštartovala na madridskom letisku, kde ho privítali kráľ Filip VI., kráľovná Letizia a premiér Pedro Sánchez.
Vatikán informoval, že pápež sa stretne s obeťami sexuálneho zneužívania zo strany katolíckeho kléru, pričom Lev novinárom po prílete do Madridu povedal, že táto otázka predstavuje „stále otvorenú ranu“.
Podľa správy španielskeho ombudsmana z roku 2023 sa od roku 1940 stalo obeťami takéhoto zneužívania v Španielsku približne 200.000 maloletých. Vláda Pedra Sáncheza a katolícka cirkev v Španielsku v marci podpísali dohodu o odškodnení obetí po rokoch váhania a nedostatočnej transparentnosti zo strany cirkevnej hierarchie.
Pápež zároveň povedal, že ho tešia správy o rastúcom záujme mladých o katolícku cirkev. „Uvedomujú si, že existuje prázdnota a chýba im zmysel, a možno práve moja návšteva v nich ešte viac niečo prebudí,“ uviedol.
Jeho príchod do Madridu sa prekrýva so sériou koncertov portorického speváka Bad Bunnyho, pričom niektorí pozorovatelia upozornili, že mládež je rozpoltená medzi vierou a hudbou.
„Myslím si, že mnohí ľudia pôjdu na (koncert) Bad Bunnyho. No domnievam sa, že zopár ľudí príde aj za pápežom. A to o niečom vypovedá,“ povedal pápež.
Po návšteve kráľovského paláca má pápež v sobotu na programe modlitbovú vigíliu v blízkosti Štadióna Santiaga Bernabéua, kde sa očakáva približne 400.000 ľudí. V nedeľu by sa na omši v centre hlavného mesta malo zúčastniť približne milión veriacich.
Počas svojej cesty pápež vystúpi s prejavom v španielskom parlamente a požehná tiež novú vežu baziliky Sagrada Familia v Barcelone, ktorá je najvyšším kostolom na svete.
Vo štvrtok a piatok navštívi Lev XIV. aj Kanárske ostrovy, kde sa stretne s migrantmi a organizáciami, ktoré im pomáhajú.
Sedemdňová štátna návšteva - prvá návšteva pápeža v Španielsku od roku 2010 - odštartovala na madridskom letisku, kde ho privítali kráľ Filip VI., kráľovná Letizia a premiér Pedro Sánchez.
Vatikán informoval, že pápež sa stretne s obeťami sexuálneho zneužívania zo strany katolíckeho kléru, pričom Lev novinárom po prílete do Madridu povedal, že táto otázka predstavuje „stále otvorenú ranu“.
Podľa správy španielskeho ombudsmana z roku 2023 sa od roku 1940 stalo obeťami takéhoto zneužívania v Španielsku približne 200.000 maloletých. Vláda Pedra Sáncheza a katolícka cirkev v Španielsku v marci podpísali dohodu o odškodnení obetí po rokoch váhania a nedostatočnej transparentnosti zo strany cirkevnej hierarchie.
Pápež zároveň povedal, že ho tešia správy o rastúcom záujme mladých o katolícku cirkev. „Uvedomujú si, že existuje prázdnota a chýba im zmysel, a možno práve moja návšteva v nich ešte viac niečo prebudí,“ uviedol.
Jeho príchod do Madridu sa prekrýva so sériou koncertov portorického speváka Bad Bunnyho, pričom niektorí pozorovatelia upozornili, že mládež je rozpoltená medzi vierou a hudbou.
„Myslím si, že mnohí ľudia pôjdu na (koncert) Bad Bunnyho. No domnievam sa, že zopár ľudí príde aj za pápežom. A to o niečom vypovedá,“ povedal pápež.
Po návšteve kráľovského paláca má pápež v sobotu na programe modlitbovú vigíliu v blízkosti Štadióna Santiaga Bernabéua, kde sa očakáva približne 400.000 ľudí. V nedeľu by sa na omši v centre hlavného mesta malo zúčastniť približne milión veriacich.
Počas svojej cesty pápež vystúpi s prejavom v španielskom parlamente a požehná tiež novú vežu baziliky Sagrada Familia v Barcelone, ktorá je najvyšším kostolom na svete.
Vo štvrtok a piatok navštívi Lev XIV. aj Kanárske ostrovy, kde sa stretne s migrantmi a organizáciami, ktoré im pomáhajú.