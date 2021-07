Pápežské misijné diela pozývajú k modlitbe ruženca, trvať bude 40 dní

Bratislava 25. júla (TASR) – Pápežské misijné diela pozývajú veriacich, aby sa pri príležitosti septembrovej návštevy pápeža Františka na Slovensku zapojili do modlitby ruženca, ktorá potrvá 40 dní. Príprava bude trvať od 7. augusta do 15. septembra.



Počas týchto 40 dní sa zapojení pomodlia denne modlitbu ruženca a to spoločne v kostole, doma alebo v spoločenstve. Modlitba ruženca bude za Slovensko a za pápeža Františka.



K príprave na návštevu pápeža povzbudzujú aj biskupi Slovenska v pastierskom liste. „Mária i Jozef nás teda vedú na ceste za Ježišom. Vedú nás k poznávaniu stôp jeho prítomnosti v našich životoch, v najhlbších ocakávaniach a túžbach nášho srdca. Mária a Jozef na toto životné putovanie pozývajú všetkých – tak jednotlivcov, ako aj rodiny, celé naše spolocenstvo. A na tejto spolocnej púti sa k nám v septembri pripojí – a osobne nás povzbudí – pápež František."



Pápež František na septembrovej návšteve Slovenska navštívi Bratislavu, Košice, Prešov a Šaštín. Stretne sa s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, ale aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca. Vyplýva to z programu návštevy.