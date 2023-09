Pápežský vyslanec Matteo Zuppi hovoril v Číne o vojne na Ukrajine

Vatikán 15. septembra (TASR) - Mierový vyslanec pápeža Františka pre Ukrajinu Matteo Zuppi sa vo štvrtok v Pekingu stretol so zástupcom čínskeho ministerstva zahraničných vecí, s ktorým diskutoval o "snahe podporiť dialóg" s cieľom ukončiť vojnu, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.



Kardinál Zuppi, ktorý je na trojdňovej návšteve Pekingu, sa stretol s Li Chuejom, osobitným predstaviteľom Číny pre eurázijské záležitosti. Zuppi s ním viedol "otvorený a srdečný" rozhovor, uvádza sa vo vyhlásení Vatikánu.



Rozhovor bol "venovaný vojne na Ukrajine a jej dramatickým dôsledkom, pričom sa zdôraznila potreba zjednotiť úsilie na podporu dialógu a hľadania ciest vedúcich k mieru".



"Riešil sa aj problém potravinovej bezpečnosti s nádejou, že sa čoskoro podarí zabezpečiť vývoz obilnín, najmä pre najviac ohrozené krajiny," uvádza sa ďalej vo vyhlásení.



Zuppiho, ktorý stojí na čele Talianskej biskupskej konferencie (CEI), pápež v máji požiadal, aby viedol mierovú misiu s cieľom pokúsiť sa zastaviť rusko-ukrajinskú vojnu. Kardinál v júni odcestoval do Kyjeva, kde sa stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.



O tri týždne neskôr Zuppi zavítal do Moskvy, kde sa stretol s ombudsmankou pre práva detí Marijou Ľvovovou-Belovovou, ktorú hľadá Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) pre nezákonný presun ukrajinských detí do Ruska.



V júli sa Zuppi stretol aj s americkým prezidentom Joeom Bidenom, s ktorým hovoril na tému vatikánskeho humanitárneho úsilia na Ukrajine.



Zuppi (67) bol zvolený za predsedu CEI minulý rok. Kardinál pochádza z katolíckej komunity Sant'Egidio, ktorá sa špecializuje na diplomaciu a mierové úsilie.



Čína je kľúčovým medzinárodným spojencom Ruska, ale tiež posilnila diplomatické styky s Ukrajinou a odmietla plnohodnotnú vojenskú podporu Moskvy.



Pápež František pravidelne vyzýva na mier na Ukrajine, hoci v prvých mesiacoch po ruskej invázii vo februári 2022 bol kritizovaný za to, že Moskvu ihneď neoznačil za agresora.