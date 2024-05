Masívny zosuv pôdy v Papue-Novej Guinei neprežilo najmenej 2000 ľudí

Port Moresby 27. mája (TASR) - Masívny zosuv pôdy v odľahlom regióne na severe Papuy-Novej Guinei si vyžiadal najmenej 2000 obetí. Vyplýva to z údajov, ktoré tichomorská krajina v pondelok poslala Organizácii spojených národov (OSN), píše TASR na základe agentúr AFP, AP a Reuters.



Zosuv zasiahol v piatok šesť dedín v odľahlej časti provincie Enga. K nešťastiu došlo nadránom, keď väčšina dedinčanov spala. Okrem obetí hlásia tamojšie úrady aj rozsiahle škody na domoch či obchodoch. Ešte v nedeľu úrady informovali o približne 670 obetiach.



Záchranné práce komplikuje nebezpečný a nestabilný terén. Traumatizovaní dedinčania sa rozchádzajú v názore na to, či by sa malo povoliť, aby ťažké stroje vykopávali a potenciálne ďalej poškodzovali telá ich zasypaných príbuzných, uviedli tamojšie úrady.



Pomoc už prisľúbila Austrália, ktorá v priebehu pondelka plánuje vyslať lietadlá a ďalšie vybavenie. Papua-Nová Guinea je najbližším susedom Austrálie a obe krajiny rozvíjajú užšie obranné väzby ako súčasť austrálskeho úsilia vzdorovať rastúcemu vplyvu Číny v regióne. Austrália je tiež najštedrejším poskytovateľom zahraničnej pomoci svojej bývalej kolónii, ktorá získala nezávislosť v roku 1975.



Papua-Nová Guinea je tichomorský ostrovný štát, kde žije približne 10 miliónov ľudí. V odľahlých a často neprístupných oblastiach žijú stovky kmeňov pôvodných obyvateľov. Krajina má bohaté náleziská nerastných surovín, ale v hospodárskom raste a životnej úrovni zaostáva za susednými štátmi. Má súčasne jednu z najvyšších mier kriminality na svete a vyznačuje sa politickou nestabilitou.