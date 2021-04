Papua-Nová Guinea okrem epidémie covidu čelí záplave falošných správ

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Port Moresby 1. apríla (TASR) - Minister zdravotníctva Papui-Novej Guinei vo štvrtok označil šírenie dezinformácií na sociálnej sieti Facebook za "" pre snahy o potlačenie nekontrolovateľného šírenia choroby COVID-19 v tomto tichomorskom ostrovnom štáte. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.Jelta Wong uviedol, že "" príspevky a konšpiračné teórie proti vakcinácii brzdia úrady a zdravotníkov v ich snahe presvedčiť ostrovanov, aby v prípade podozrenia na nákazu vyhľadali svojho lekára a dali si urobiť test na ochorenie COVID-19. K tejto situácii dochádza v čase, keď počet infikovaných na ostrove prudko stúpa." uviedol Wong vo vystúpení podujatí organizovanom austrálskym think-tankom Lowy. "" komentoval Wong šírenie mylných informácií o koronavíruse používateľmi Facebooku." uviedol Wong. "" apeloval.Spoločnosť Facebook pre agentúru AFP uviedla, že aktívne odstraňuje falošné tvrdenia o vakcínach proti chorobe COVID-19 a spolupracuje so zdravotníckymi expertmi na boji proti konšpiračným teóriám.Facebook je spolu s aplikáciou WhatsApp dominantnou platformou digitálnych médií na Papue-Novej Guinei. Služba AFP Fact Check odhalila na Facebooku niekoľko masovo zdieľaných príspevkov, ktoré v rozpore so skutočnosťou tvrdili, že obyvatelia ostrova sú násilne očkovaní a že ide o súčasť hromadnej vakcinácie. V jednom príspevku sa dokonca písalo o rasovej genocíde.Papua-Nová Guinea hlásila v prvej vlne okolo 1000 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Len za posledný mesiac však zaznamenala viac ako 5000 nových infikovaných. Podľa Wonga je však rozsah epidémie zrejme väčší, pretože sa robí málo testov.Systém zdravotnej starostlivosti v krajine v tejto situácii kapacitne nestačí. Úrady v hlavnom meste Port Moresby boli preto začiatkom tohto týždňa nútené zriadiť na športovom štadióne provizórnu covidovú kliniku.Austrália minulý týždeň dopravila do Port Moresby 8000 dávok vakcíny a malý tím špecialistov, aby pomohli zaočkovať papuánskych zdravotníkov v prvej línii.