Papua-Nová Guinea podpísala obrannú dohodu so Spojenými štátmi

Port Moresby 22. mája (TASR) - Papua-Nová Guinea podpísala v pondelok obrannú dohodu so Spojenými štátmi. Dohodu, ktorá umožňuje americkým silám prístup na letiská a do prístavov tejto ostrovnej krajiny, podpísal papuánsky minister obrany Win Bakri Daki s ministrom zahraničných vecí USA Antony Blinkenom.



Stalo sa tak ešte pred začiatkom stretnutia s lídrami 14 ostrovných štátov tzv. južného Tichomoria, ktorý sa koná v papuánskej metropole Port Moresby, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Dohoda o obrannej spolupráci je uzavretá," povedal papuánsky premiér James Marape s tým, že Papua takto pozdvihla na novú úroveň svoj vzťah so Spojenými štátmi. Blinken uviedol, že obe krajiny budú môcť v súlade s dohodou vzájomne vstupovať paluby svojich plavidiel, vymieňať si technické poznatky a spoločne tiež "lepšie hliadkovať" na moriach.



"Spoločne pracujeme na formovaní budúcnosti. Veľmi sa tešíme, že naše partnerstvo posunieme na ďalšiu úroveň," dodal Blinken.



AFP približuje, že Washington má čoraz väčšie obavy zo vzostupu Číny v Tichomorí, kde sa snaží získavať si strategickú podporu krajín pomocou rôznych diplomatických a finančných stimulov. Agentúra dodáva, že bezpečnostnou dohodou USA s Papuou sa rozšíria možnosti pre nasadenie americkej armády v regióne.