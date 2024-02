Premiér Papuy-Novej Guiney označil kmeňové násilie za terorizmus

Port Moresby 20. februára (TASR) – Premiér Papuy-Novej Guiney James Marape v utorok označil kmeňové násilie za domáci terorizmus a prisľúbil obmedzenie stupňujúceho sa bezprávia. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Vieme, že najväčšej hrozbe, ktorej čelíme, je bezprávie. Bez bezpečnosti vyjde ekonomický rast spolu so všetkým ostatným navnivoč," vyhlásil premiér Marape v parlamente a avizoval aj množstvo reforiem.



Zataiľ posledný násilný incident sa odohral neďaleko mesta Wabag asi 600 kilometrov severozápadne od metropoly Port Moresby. Boje medzi dvomi kmeňmi si vyžiadali niekoľko desiatok obetí, miestne úrady ich počet uvádzajú od 49 do 64. Bude to však pravdepodobne ešte viac, pretože sa objavujú ďalšie telá.



V tejto oblasti už niekoľko desaťročí medzi sebou bojujú miestne kmene a premiér Marape preto vyzval na zastavenie cyklov násilia. Podobné výzvy v minulosti však zostali nevypočuté.



Vo veľkých mestách krajiny pred niekoľkými týždňami vypukli nepokoje, ktoré však neboli spojené s kmeňovým násilím. Ako reakciu už vtedy premiér avizoval nové protiteroristické zákony, ktoré mali obmedziť financovanie terorizmu a polícii dať nové právomoci.



Opozícia pre masaker navrhla odvolanie šéfa polície. Premiér to odmietol s odôvodnením, že policajní komisári sa menia "ako ponožky", čo prispieva k destabilizácii policajného zboru.