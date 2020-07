Papua požiadala WHO o pomoc v boji proti pandémii koronavírusu

Port Moresby 23. júla (TASR) - Papua Nová Guinea požiadala Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) o pomoc v boji proti pandémii nového koronavírusu. Stalo sa tak po tom, ako v tejto ostrovnej krajine zaznamenali výrazný nárast počtu prípadov nákazy, informovala vo štvrtok agentúra AFP.



Pandémia sa dosiaľ Papue Novej Guiney viac-menej vyhýbala, aspoň čo do oficiálnych údajov. Ešte v nedeľu v Papue evidovali len 11 potvrdených prípadov, do štvrtka ich počet stúpol na 30.



Vzhľadom na nedostatočný rozsah testovania, najmä mimo hlavného mesta Port Moresby, existujú obavy, že počet prípadov je v krajine omnoho vyšší, než uvádzajú oficiálne štatistiky.



Miestne úrady majú aktuálne "vážne obavy z alarmujúceho nárastu počtu prípadov choroby COVID-19 v Port Moresby a pravdepodobného rozšírenia (vírusu) do iných provincií".



Papua Nová Guinea je jednou z najchudobnejších krajín v oblasti Tichomoria. Okrem koronavírusu má problém aj s prenosom ďalších infekčných chorôb vrátane malárie, tuberkulózy, HIV či detskej obrny.



WHO už začalo s procesom mobilizácie naliehavo potrebných zdravotníckych pracovníkov, ktorí majú byť vyslaní do Papuy Novej Guiney.