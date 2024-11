Papuou-Novou Guineou otriaslo zemetrasenie s magnitúdou 6,6

Port Moresby 15. novembra (TASR) - Zemetrasenie s magnitúdou 6,6 zasiahlo v piatok východné pobrežie štátu Papua-Nová Guinea, uviedla americká geologická služba USGS. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Podľa USGS došlo k zemetraseniu približne 120 kilometrov od najbližšieho mesta Kokopo v hĺbke 51 kilometrov. Národné centrum pre katastrofy Papuy-Novej Guiney uviedlo, že vyhodnocuje škody. V riedko osídlených oblastiach spôsobujú zemetrasenia len zriedkavo rozsiahle škody, no môžu vyvolať ničivé zosuvy pôdy.



Úrady po zemetrasení nevydali varovanie pred cunami. Zemetrasenia v krajine sú bežné vzhľadom na to, že leží na tzv. Ohnivom kruhu. Ide o najaktívnejšiu vulkanickú zónu Zeme, ktorá prechádza od západného pobrežia Severnej Ameriky cez Aleuty do Japonska a Indonézie až na Nový Zéland. V tejto zóne sa nachádza vyše polovica svetových sopiek.