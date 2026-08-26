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Paradajková bitka La Tomatina prilákala do Buňolu 22.000 ľudí
Festival sa každoročne koná v poslednú augustovú stredu. Približne 22.000 ľudí, čo je maximálny povolený počet v meste s 9700 obyvateľmi, sa tam hodinu obhadzovalo prezretými paradajkami.
Autor TASR
Buňol 26. augusta (TASR) - Festival La Tomatina, ktorý sa každoročné zmení na hodinovú paradajkovú bitku, v stredu prilákal do španielskeho mesta Buňol približne 22.000 ľudí. Ako „munícia“ pre ikonický festival poslúžilo asi 150 ton rajčín, píše TASR na základe správ agentúr EFE a DPA.
Festival sa každoročne koná v poslednú augustovú stredu. Približne 22.000 ľudí, čo je maximálny povolený počet v meste s 9700 obyvateľmi, sa tam hodinu obhadzovalo prezretými paradajkami. Rajčiny sa musia byť podľa pravidiel rozmačkať v dlani, aby sa predišlo modrinám.
Množstvo ľudí tradíciu obhadzovania sa paradajkami každoročne kritizuje ako plytvanie poľnohospodárskou pôdou a veľkým množstvom vody. Organizátori sa bránia, že paradajky sú špeciálne pestované pre tento festival a zámerne sa zbierajú až keď sú prezreté. Podľa nich sú nevhodné na ľudskú konzumáciu kvôli svojej konzistencii a chuti.
La Tomatina je v Guinnessovej knihe rekordov zapísaná ako najväčšia bitka s jedlom na svete. Mesto podujatie financuje 15-eurovým vstupným a vďaka sponzorom.
Niektorí „bojovníci“ si na ochranu očí pred paradajkovou šťavou priniesli potápačské okuliare. Kyslosť rajčín má tiež údajne čistiaci a dezinfekčný účinok na pokožku účastníkov i na ulice Buňolu.
Krátko po začiatku bitky na poludnie bolo hlavné námestie v Buňole sfarbené do červena. Hodinu na to symbolický výstrel z dela oznámil koniec a účastníci potom podľa tradície pomáhali upratovať ulice.
Pôvod festivalu La Tomatina nie je úplne známy. Podľa jednej z verzii mohli obhadzovanie sa zeleninou vyvolať mladí ľudia počas slávnostného sprievodu v roku 1945.
Festival sa postupne stal natoľko populárny, že v roku 2013 sa obmedzil maximálny počet účastníkov na 22.000. Dovtedy do Buňolu prichádzalo obhadzovať paradajkami aj vyše 50.000 ľudí, najmä cudzincov.
Festival sa každoročne koná v poslednú augustovú stredu. Približne 22.000 ľudí, čo je maximálny povolený počet v meste s 9700 obyvateľmi, sa tam hodinu obhadzovalo prezretými paradajkami. Rajčiny sa musia byť podľa pravidiel rozmačkať v dlani, aby sa predišlo modrinám.
Množstvo ľudí tradíciu obhadzovania sa paradajkami každoročne kritizuje ako plytvanie poľnohospodárskou pôdou a veľkým množstvom vody. Organizátori sa bránia, že paradajky sú špeciálne pestované pre tento festival a zámerne sa zbierajú až keď sú prezreté. Podľa nich sú nevhodné na ľudskú konzumáciu kvôli svojej konzistencii a chuti.
La Tomatina je v Guinnessovej knihe rekordov zapísaná ako najväčšia bitka s jedlom na svete. Mesto podujatie financuje 15-eurovým vstupným a vďaka sponzorom.
Niektorí „bojovníci“ si na ochranu očí pred paradajkovou šťavou priniesli potápačské okuliare. Kyslosť rajčín má tiež údajne čistiaci a dezinfekčný účinok na pokožku účastníkov i na ulice Buňolu.
Krátko po začiatku bitky na poludnie bolo hlavné námestie v Buňole sfarbené do červena. Hodinu na to symbolický výstrel z dela oznámil koniec a účastníci potom podľa tradície pomáhali upratovať ulice.
Pôvod festivalu La Tomatina nie je úplne známy. Podľa jednej z verzii mohli obhadzovanie sa zeleninou vyvolať mladí ľudia počas slávnostného sprievodu v roku 1945.
Festival sa postupne stal natoľko populárny, že v roku 2013 sa obmedzil maximálny počet účastníkov na 22.000. Dovtedy do Buňolu prichádzalo obhadzovať paradajkami aj vyše 50.000 ľudí, najmä cudzincov.