Paraguaj sužuje epidémia horúčky dengue, nakazil sa aj prezident Abdo

Asunción 23. januára (TASR) - Epidémia horúčky dengue, ktorá v uplynulých týždňoch postihla už tisícky Paraguajčanov, sa dostala aj do prezidentského paláca. Paraguajský prezident Mario Abdo v stredu potvrdil svoje ochorenie prostredníctvom ministra zdravotníctva Julia Mazzoleniho.



Ten podľa agentúry Reuters uviedol, že 48-ročný prezident sa začal cítiť zle počas cesty na východ krajiny a po vynútenom návrate do hlavného mesta Asunción mu diagnostikovali hemoragickú horúčku dengue. Lekári hlave štátu nariadili niekoľkodňový odpočinok.



Podľa ministra je Abdo v "celkovo dobrom stave".



Prezident sa na Twitteri poďakoval občanom za podporu. "Som v poriadku, chvalabohu. Trocha oddychujem. Musíme si byť vedomí toho, že horúčka dengue môže zaútočiť na nás všetkých," napísal Abdo.



Podľa Mazzoleniho sa bude prezident zotavovať približne sedem dní.



Horúčka dengue má v Paraguaji po Brazílii druhý najvyšší výskyt spomedzi všetkých juhoamerických krajín. Epidémia tohto vírusového ochorenia viedla v roku 2013 v Paraguaji k úmrtiu 250 ľudí.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) tvrdí, že výskyt tejto choroby, ktorá spôsobuje vysoké horúčky a bolesť kĺbov, v uplynulých desaťročiach rýchlo stúpa. Na ochorenie neexistuje konkrétna liečba, avšak jej skoré odhalenie a zdravotná starostlivosť môžu znížiť súvisiace riziká.



Hemoragická horúčka dengue je v Paraguaji endemickou chorobou, pričom počet nakazení dosahuje vrchol v letných mesiacoch, keď sú premnožené tropické komáre, ktoré ju prenášajú. Vláda pred niekoľkými dňami oznámila, že sa pripravuje na rozsiahlu epidémiu, ktorá vyvrcholí vo februári.