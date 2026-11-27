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Paraguaj: V súvislosti s bankrotom banky zatkli bývalého ministra
Valdovinos podľa prokuratúry v júli 2025, keď zastával funkciu ministra, schválil prevod desiatok miliónov dolárov z dôchodkového fondu do banky Ueno.
Autor TASR
Asunción 27. novembra (TASR) - Bývalý paraguajský minister hospodárstva a financií Carlos Fernández Valdovinos sa v piatok prihlásil na polícii. Tá ho zatkla v súvislosti s bankrotom digitálnej banky, po ktorom sa milióny zákazníkov nemohli dostať k svojim účtom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
V zatykači na Valdovinosa sa píše, že tento 61-ročný politik je obvinený z „údajného zneužitia právomoci, prijímania úplatku, účasti v zločineckej skupine a prania špinavých peňazí.“
Valdovinos podľa prokuratúry v júli 2025, keď zastával funkciu ministra, schválil prevod desiatok miliónov dolárov z dôchodkového fondu do banky Ueno. Z úradu odišiel v auguste tohto roka a následne podpísal niekoľkomiliónovú poradenskú zmluvu s podnikateľskou skupinou, ktorá kontrolovala spomínanú banku.
Prokuratúra sa domnieva, že táto lukratívna dohoda mohla súvisieť s prevodom peňazí z dôchodkového fondu.
Táto kríza v novembri už viedla k odvolaniu prezidenta Santiaga Peňu, ktorého spolu s ďalšími niekdajšími vysokopostavenými predstaviteľmi zatkli.
V zatykači na Valdovinosa sa píše, že tento 61-ročný politik je obvinený z „údajného zneužitia právomoci, prijímania úplatku, účasti v zločineckej skupine a prania špinavých peňazí.“
Valdovinos podľa prokuratúry v júli 2025, keď zastával funkciu ministra, schválil prevod desiatok miliónov dolárov z dôchodkového fondu do banky Ueno. Z úradu odišiel v auguste tohto roka a následne podpísal niekoľkomiliónovú poradenskú zmluvu s podnikateľskou skupinou, ktorá kontrolovala spomínanú banku.
Prokuratúra sa domnieva, že táto lukratívna dohoda mohla súvisieť s prevodom peňazí z dôchodkového fondu.
Táto kríza v novembri už viedla k odvolaniu prezidenta Santiaga Peňu, ktorého spolu s ďalšími niekdajšími vysokopostavenými predstaviteľmi zatkli.