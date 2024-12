Paraguaj znovu otvoril svoju ambasádu v Jeruzaleme

Asunción 13. decembra (TASR) - Paraguaj vo štvrtok oficiálne znovu otvoril svoje veľvyslanectvo v Jeruzaleme. Na slávnostnej ceremónii sa zúčastnil paraguajský prezident Santiago Peňa aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a AP.



Paraguajská ambasáda sídlila celé desaťročia v izraelskom Tel Avive, kde má svoje diplomatické misie väčšina krajín sveta z dôvodu sporného štatútu Jeruzalema. V roku 2018 však vtedajší paraguajský proizraelský prezident Horacio Cartes nariadil jej presun do Jeruzalema a zúčasnil sa aj na jej slávnostnom otvorení.



Len o niekoľko mesiacov však nová vláda na čele s jeho nástupcom Mariom Abdom zase nariadila návrat veľvyslanectva do Tel Avivu. Opätovný presun do Jeruzalema ohlásil Santiago Peňa, Cartesov chránenec, krátko po tom, ako sa vlani ujal úradu.



Otvorením ambasády v Jeruzaleme sa z Paraguaja stala prvá krajina krajinu, ktorá k takémuto kroku pristúpila od bezprecedentného útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra a následnej vojny v Gaze.



"Tento krok symbolizuje náš záväzok k spoločným hodnotám a posilneniu väzieb, ktoré tvoria budúcnosť plnú mieru, rozvoja a vzájomného porozumenia," povedal Peňa a slávnostnom otvorení ambasády. Paraguaj sa tak pripojil k Spojeným štátom, Hondurasu, Guatemale, Kosovu a Papue-Novej Guinei, ktoré už taktiež majú veľvyslanectvá v Jeruzaleme.



Postavenie Jeruzalema - mesta posvätného pre moslimov, kresťanov i židov - je dlhodobo jedným z hlavných problémov izraelsko-palestínskeho konfliktu. Izrael ho pokladá za svoje hlavné mesto, kým Palestínčania si nárokujú východnú časť Jeruzalema ako metropolu pre svoj budúci štát. Väčšina krajín má preto svoje veľvyslanectvá v Tel Avive, pričom medzinárodné spoločenstvo zastáva názor, že štatút Jeruzalema sa musí určiť na mierových rokovaniach.