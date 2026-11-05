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Paraguajský prezident Santiago Peňa odstúpil z funkcie
Demisiu oznámil po rastúcich výzvach na odstúpenie v dôsledku bankrotu digitálnej banky, po ktorom sa milióny zákazníkov nemohli dostať k svojim účtom.
Autor TASR,aktualizované
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Asunción 5. novembra (TASR) - Paraguajský prezident Santiago Peňa odstúpil vo štvrtok z funkcie. Demisiu oznámil po rastúcich výzvach na svoje odvolanie v dôsledku bankrotu digitálnej banky, po ktorom sa milióny zákazníkov nemohli dostať k svojim účtom. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Reuters.
„Robím to s ohľadom na stabilitu našej krajiny, sociálny mier a potrebu zachovať naše demokratické inštitúcie,“ uviedol Peňa vo videoposolstve. Opoziční poslanci v stredu požiadali o začatie procesu jeho odvolania (impeachmentu).
„Chcem sa ospravedlniť ľuďom, ak som v nejakom bode zlyhal. Nikdy nebolo mojím úmyslom zradiť dôveru, ktorú ste do mňa vložili,“ doplnil prezident.
V juhoamerickej krajine vypukli v utorok protesty, pretože centrálna banka uvalila nútenú správu na banku Ueno, ktorá porušila podmienky na minimálnu platobnú schopnosť. V súčasnosti preto prístup k svojim účtom stratili približne tri milióny jej klientov. Paraguaj má 6,5 milióna obyvateľov.
Paraguajský Kongres vo štvrtok na mimoriadnom zasadnutí začal rokovať o požiadavke opozície na impeachment. Odvolanie prezidenta podporila aj jeho vlastná konzervatívna strana. Úrad hlavy štátu teraz prevezme viceprezident Pedro Alliana.
Poslanci obvinili Peňu z konfliktu záujmov, zneužitia dôchodkových fondov a inštitucionálneho krytia krachu spoločnosti Ueno. Z malej firmy v oblasti fintech sa rýchlo vyvinula na stredne veľkú banku spravujúcu verejné prostriedky vo výške takmer 850 miliónov dolárov.
Peňa je spojenec prezidenta USA Donalda Trumpa a bývalý vlastník akcií podnikateľskej skupiny, ktorá kontrolovala banku Ueno. Vlani ich však predal. Banka Ueno sa k záležitosti verejne nevyjadrila.
„Robím to s ohľadom na stabilitu našej krajiny, sociálny mier a potrebu zachovať naše demokratické inštitúcie,“ uviedol Peňa vo videoposolstve. Opoziční poslanci v stredu požiadali o začatie procesu jeho odvolania (impeachmentu).
„Chcem sa ospravedlniť ľuďom, ak som v nejakom bode zlyhal. Nikdy nebolo mojím úmyslom zradiť dôveru, ktorú ste do mňa vložili,“ doplnil prezident.
V juhoamerickej krajine vypukli v utorok protesty, pretože centrálna banka uvalila nútenú správu na banku Ueno, ktorá porušila podmienky na minimálnu platobnú schopnosť. V súčasnosti preto prístup k svojim účtom stratili približne tri milióny jej klientov. Paraguaj má 6,5 milióna obyvateľov.
Paraguajský Kongres vo štvrtok na mimoriadnom zasadnutí začal rokovať o požiadavke opozície na impeachment. Odvolanie prezidenta podporila aj jeho vlastná konzervatívna strana. Úrad hlavy štátu teraz prevezme viceprezident Pedro Alliana.
Poslanci obvinili Peňu z konfliktu záujmov, zneužitia dôchodkových fondov a inštitucionálneho krytia krachu spoločnosti Ueno. Z malej firmy v oblasti fintech sa rýchlo vyvinula na stredne veľkú banku spravujúcu verejné prostriedky vo výške takmer 850 miliónov dolárov.
Peňa je spojenec prezidenta USA Donalda Trumpa a bývalý vlastník akcií podnikateľskej skupiny, ktorá kontrolovala banku Ueno. Vlani ich však predal. Banka Ueno sa k záležitosti verejne nevyjadrila.