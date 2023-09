Paraguajský prezident vyzval na návrat Taiwanu do OSN

New York 20. septembra (TASR) - Prezident Paraguaja Santiago Peňa v prejave na Valnom zhromaždení OSN vyzval na návrat Taiwanu do svetovej organizácie. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej je Paraguaj jednou z čoraz menšieho počtu krajín sveta oficiálne uznávajúcich Taiwan.



Organizácia Spojených národov by podľa paraguajského prezidenta mala podporovať uplatňovanie princípov "participácie, demokracie a spravodlivosti", ako to vyplýva aj z jej vlastnej ustanovujúcej charty.



"Vo svetle tejto skutočnosti Paraguaj vyjadruje svoju podporu tomu, aby bola Čínska republika - Taiwan - integrálnou súčasťou Spojených národov," povedal Peňa v utorkovom prejave, ktorý odznel v rámci všeobecnej rozpravy 78. Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.



Výzva paraguajského prezidenta prichádza v období, keď sa komunistická Čínska ľudová republika čoraz viac snaží o úplné vylúčenie Taiwanu z medzinárodných organizácií, uvádza AFP.



Peking sa tiež dlhodobo usiluje presvedčiť spojencov Taiwanu, aby s nim prestali udržiavať diplomatické vzťahy a preorientovali sa na Čínu. Od roku 2016 sa Pekingu podarilo na svoju stranu získať už minimálne deväť takýchto štátov.



Taiwan celé desaťročia reprezentoval Čínu na pôde OSN. V októbri 1971 však došlo k zásadnej zmene, keď bola za jediného legitímneho zástupcu Číny v OSN uznaná komunistická vláda v Pekingu. To prakticky znamenalo vylúčenie Taiwanu zo Spojených národov.



V súčasnosti oficiálne uznáva Taiwan len 12 krajín sveta a Vatikán. Peking na nich podľa AFP vyvíja systematický nátlak, aby ich donútil zmeniť prístup k Taiwanu.



Peking opakovane vyhlasuje, že jedného dňa demokratický Taiwan ovládne, pričom nevylučuje ani použitie vojenskej sily. Pred prípadnou inváziou na Taiwan varujú Čínu Spojené štáty, ktoré dlhodobo dodávajú zbrane taiwanskej armáde.