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Paraguajský senát odvolal prezidenta Santiaga Peňu
Poslanci obvinili Peňu z konfliktu záujmov, zneužitia dôchodkových fondov a inštitucionálneho krytia súvisiaceho s krachom spoločnosti Ueno.
Autor TASR
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Asunción 7. novembra (TASR) - Paraguajský senát v piatok odvolal z funkcie prezidenta Santiaga Peňu v dôsledku bankrotu digitálnej banky, po ktorom sa milióny zákazníkov nemohli dostať k svojim účtom. Prezident už vo štvrtok podal demisiu, no kongres ju odmietol, informuje TASR na základe správy agentúry AFP a televízie al-Džazíra.
Štyridsaťštyri prítomných senátorov jednomyseľne hlasovalo za odvolanie Peňu z funkcie, v ktorej ho nahradí viceprezident Pedro Alliana. Rozhodnutie prišlo len tri dni po tom, čo centrálna banka uvalila nútenú správu na banku Ueno, ktorá porušila podmienky na minimálnu platobnú schopnosť. Prístup k svojim účtom preto stratili približne tri milióny jej klientov. Paraguaj má 6,5 milióna obyvateľov.
Poslanci obvinili Peňu z konfliktu záujmov, zneužitia dôchodkových fondov a inštitucionálneho krytia súvisiaceho s krachom spoločnosti Ueno, ktorá sa z menšej fintech firmy rýchlo vyvinula na stredne veľkú banku spravujúcu verejné prostriedky vo výške takmer 850 miliónov dolárov. Peña poprel akékoľvek pochybenie.
„Chcem sa ospravedlniť ľuďom, ak som v nejakom bode zlyhal. Nikdy nebolo mojím úmyslom zradiť dôveru, ktorú ste do mňa vložili,“ vyhlásil vo štvrtok prezident po podaní demisie.
Odvolanie Peňovi znemožňuje získať doživotné kreslo v senáte, ktoré podľa paraguajskej ústavy prináleží zvoleným bývalým prezidentom, aj s ním spojenú parlamentnú imunitu, píše agentúra AP. Prokuratúra už spustila vyšetrovanie Peňu, súčasných a bývalých predstaviteľov centrálnej banky a dôchodkového fondu a tiež Allianu.
Štyridsaťštyri prítomných senátorov jednomyseľne hlasovalo za odvolanie Peňu z funkcie, v ktorej ho nahradí viceprezident Pedro Alliana. Rozhodnutie prišlo len tri dni po tom, čo centrálna banka uvalila nútenú správu na banku Ueno, ktorá porušila podmienky na minimálnu platobnú schopnosť. Prístup k svojim účtom preto stratili približne tri milióny jej klientov. Paraguaj má 6,5 milióna obyvateľov.
Poslanci obvinili Peňu z konfliktu záujmov, zneužitia dôchodkových fondov a inštitucionálneho krytia súvisiaceho s krachom spoločnosti Ueno, ktorá sa z menšej fintech firmy rýchlo vyvinula na stredne veľkú banku spravujúcu verejné prostriedky vo výške takmer 850 miliónov dolárov. Peña poprel akékoľvek pochybenie.
„Chcem sa ospravedlniť ľuďom, ak som v nejakom bode zlyhal. Nikdy nebolo mojím úmyslom zradiť dôveru, ktorú ste do mňa vložili,“ vyhlásil vo štvrtok prezident po podaní demisie.
Odvolanie Peňovi znemožňuje získať doživotné kreslo v senáte, ktoré podľa paraguajskej ústavy prináleží zvoleným bývalým prezidentom, aj s ním spojenú parlamentnú imunitu, píše agentúra AP. Prokuratúra už spustila vyšetrovanie Peňu, súčasných a bývalých predstaviteľov centrálnej banky a dôchodkového fondu a tiež Allianu.