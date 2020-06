Bývalý pretekár Zanardi sa po vážnej nehode podrobil operácii hlavy

Rím 19. júna (TASR) - Bývalý automobilový pretekár formuly 1 Alessandro Zanardi z Talianska mal v piatok ťažkú nehodu a vo vážnom stave ho previezli do nemocnice. Musel sa podrobiť operácii hlavy a podľa informácií agentúry AP je vo vážnom stave.



Zanardiho transportoval z miesta nehody vrtuľník. Incident sa stal v toskánskom meste Pienza počas pretekov paralympijských atlétov na handbikoch. Jeden z členov polície uviedol, že k nehode prišlo po zrážke s nákladným vozidlom. "Nikdy ste sa nevzdali a svojou mimoriadnou silou ste prekonali tisíce problémov. Nevzdávajte to Alex Zanardi, celé Taliansko je s vami," napísal na Twitteri taliansky premiér Giuseppe Conte.



Podľa reprezentačného trénera Talianska v handbikoch Maria Valentiniho urobil chybu Zanardi: "Alex vbehol do jazdného pruhu v momente, keď tade išiel kamión s návesom. Jeho vodič sa už nestihol vyhnúť zrážke." Podľa Valentiniho prišla sanitka na miesto nehody po dvadsiatich minútach. Zanardi po nehode dýchal sám a komunikoval.



Päťdesiatriročný pretekár utrpel v roku 2001 ťažkú haváriu na pretekoch série Cart. Museli mu po nej amputovať obe nohy. Neskôr sa z neho stal reprezentant v handbikoch, na paralympijských hrách v rokoch 2012 a 2016 získal dokopy štyri zlaté medaily.