Paramount sa dohodol s Trumpom v prípade rozhovoru s Harrisovou

Washington 2. júla (TASR) - Mediálna spoločnosť Paramount súhlasila, že zaplatí 16 miliónov dolárov americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý ju zažaloval za vlaňajší rozhovor na stanici CBS News s vtedajšou viceprezidentkou a prezidentskou kandidátkou Kamalou Harrisovou. Trump v žalobe tvrdil, že televízia z vopred nahranej diskusnej relácie vystrihla pasáže, v ktorých sa Harrisová strápnila, aby jej tak pomohla vo voľbách. V noci na stredu o tom informovala spoločnosť Paramount, píše TASR podľa správy agentúry AFP a stanice CBS News.



Paramount vo tlačovom vyhlásení uvádza, že odškodné vo výške 16 miliónov dolárov pôjde v prospech budúcej Trumpovej prezidentskej knižnice a na trovy žalobcov. „Ani pán Trump, ani jeho spolužalobca, člen Snemovne reprezentantov USA za štát Texas Ronny Jackson, nebudú ako súčasť urovnania priamo finančne kompenzovaní,“ uviedla CBS.



CBS News sa nehodlá Trumpovi ospravedlniť s tým, že pri strihaní relácie vraj použila štandardné postupy. Televízia však súhlasila, že bude zverejňovať prepisy rozhovorov s budúcimi prezidentskými kandidátmi v relácii 60 Minutes.



Televízna stanica podľa denníka The Guardian odvysielala dve verzie rozhovoru s Harrisovou, v ktorých podľa žaloby odlišne odpovedá na tú istú otázku o vojne medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy.



CBS objasňuje, že Trump v októbrovej žalobe požadoval odškodné vo výške desať miliárd dolárov, avšak vo februári zvýšil svoju požiadavku na 20 miliárd dolárov. Urobil tak po tom, čo k pôvodnej žalobe pridal aj federálnu žalobu, v ktorej hovoril o klamlivej reklame a nekalej súťaži.



Právni experti tvrdia, že Trumpova žaloba je neopodstatnená, a ak by sa aj dostala na súd, ten by určite rozhodol v prospech CBS s odvolaním sa na ústavnú ochranu slobody tlače. Paramount však pristúpil k mediácii v snahe zmieriť si Trumpa, keďže sa snaží o fúziu so spoločnosťou Skydance v hodnote osem miliárd dolárov, ktorú musí schváliť Federálna komisia pre komunikácie (FCC), konštatuje AFP.



V reakcii na tento prípad dal v apríli výpoveď producent relácie 60 Minutes Bill Owens, odvolávajúc sa na stratu redakčnej nezávislosti. Následne v máji odišla aj výkonná riaditeľka CBS News Wendy McMahonová.