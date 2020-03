Parazit je komerčne najúspešnejším cudzojazyčným filmom v Británii

Londýn 10. marca (TASR) - Juhokórejská oscarová dráma Parazit sa stala v Británii najziskovejším cudzojazyčným filmom. Snímka od svojej tamojšej premiéry 7. februára zarobila celkovo 11,5 milióna libier.



Jej úspech ukončil v tejto bilancii vládu filmu Umučenie Krista (2004), ktorý v Británii zarobil 11,1 milióna libier.



Film sa dostal do britských kín neskôr než v iných krajinách a zužitkoval preto mediálnu pozornosť, ktorá sa mu dostala v súvislosti s nomináciami a udeľovaním Oscarov, informovala v utorok stanica BBC.



Parazit sa do histórie zapísal ako vôbec prvý cudzojazyčný celovečerný film, ktorý zvíťazil v najprestížnejšej kategórii Oscarov - v kategórii najlepší film. Okrem toho si jeho tvorcovia odniesli ďalšie tri zlaté sošky - za réžiu, najlepší pôvodný scenár, aj ako najlepší cudzojazyčný film.



Film dosiaľ celosvetovo zarobil 257 miliónov dolárov, pričom viac než 50 miliónov pochádza zo ziskov v USA.



Parazit kriticky zobrazujúci triedne rozdiely v juhokórejskej spoločnosti je príbehom chudobnej, avšak prefíkanej juhokórejskej štvorčlennej rodiny, ktorá sa infiltruje do domácnosti boháčov. Spoločensko-satirická snímka sa zaoberá témou rozširujúcej sa sociálnej priepasti medzi majetnými a chudobnými vrstvami obyvateľstva v súčasnej Južnej Kórei.



Prvú päticu komerčne najúspešnejších cudzojazyčných filmov v Británii dopĺňajú Tiger a drak (2001 - 9,4 milióna libier), Amélia z Montmartru (2001 - 5 miliónov libier) a Apocalypto (2006 - 4,1 milióna libier).