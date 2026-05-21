Paríž a Amsterdam odstavili VPN, ktorú používali zločinci pri útokoch
Parížska prokurátorka Laure Beccuauová uviedla, že tímy vypočuli hlavného správcu VPN so sídlom na Ukrajine v prítomnosti francúzskych vyšetrovateľov.
Autor TASR
Paríž 21. mája (TASR) - Francúzsko a Holandsko odstavili službu First VPN, ktorú používali zločinci pri skrývaní identity počas kyberútokov. Vo štvrtok to oznámil európsky policajný úrad Europol a francúzska prokuratúra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Luxembursko, Švajčiarsko, Rumunsko, Ukrajina a Británia pomohli v utorok a stredu s operáciou, v rámci ktorej vyradili 33 serverov po celej Európe napojených na túto zločineckú službu.
Služba First VPN pôsobila na rusky hovoriacich fórach venovaných kyberzločinu a ponúkala presmerovanie pripojenia cez tretiu stranu, aby sa páchatelia vyhli identifikácii, uviedol Europol. „Stala sa hlboko zakorenenou súčasťou ekosystému kyberzločinu a objavovala sa takmer pri každom väčšom vyšetrovaní kyberzločinu, do ktorého sa Europol v posledných rokoch zapojil,“ uviedol úrad.
Parížska prokurátorka Laure Beccuauová uviedla, že tímy vypočuli hlavného správcu VPN so sídlom na Ukrajine v prítomnosti francúzskych vyšetrovateľov. Francúzsko začalo vyšetrovanie v roku 2021, keďže používatelia tejto VPN služby podnikali útoky na francúzskych občanov.
Vyšetrovanie podporili aj Kanada, Nemecko a Spojené štáty, dodal Europol.
