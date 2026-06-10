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Paríž a Berlín chcú pokračovať vo vývoji stíhačiek
V súvislosti s projektom FCAS Vautrinová pripomenula, že ide o „osem rokov záväzku a 2,5 miliardy eur investícií“.
Autor TASR
Paríž/Berlín 10. júna (TASR) - Francúzsko bude pokračovať vo vývoji stíhačky novej generácie, uviedla v stredu francúzska ministerka obrany Catherine Vautrinová. Podľa nej má Francúzsko dostatočné kapacity a finančné zdroje na to, aby v tomto projekte pokračovalo až do roku 2040. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Ako informovala televízia BFM, Vautrinová to vyhlásila v parlamente v reakcii na rozhodnutie o ukončení projektu Future Combat Air System (FCAS), spusteného v roku 2017 s cieľom nahradiť francúzske stíhačky Rafale a lietadlá Eurofighter, ktoré využívajú Nemecko a Španielsko.
V súvislosti s projektom FCAS Vautrinová pripomenula, že ide o „osem rokov záväzku a 2,5 miliardy eur investícií“. Doplnila, že „väčšina týchto investícií nám umožní pokračovať vo vývoji stíhačky až do roku 2040“. Zdôraznila, že ide o významný technologický prínos pre suverenitu Francúzska.
Vautrinovej vyhlásenie nadväzuje na oznámenie Francúzska a Nemecka o ukončení spoločného projektu FCAS v hodnote niekoľkých miliárd eur, ktorý sa mal stať najväčším obranným projektom v Európe. Na programe sa podieľalo aj Španielsko. Dôvodom ukončenia projektu boli dlhodobé nezhody medzi spoločnosťami Dassault Aviation a Airbus, ktorým sa nepodarilo dosiahnuť dohodu o ďalšom postupe.
Šéf spoločnosti Dassault Aviation Éric Trappier opakovane tvrdil, že jeho firma dokáže budúcu európsku stíhačku vyvinúť aj samostatne. Vautrinová v tejto súvislosti v stredu ocenila „nasadenie francúzskeho priemyselného tímu“.
Nemecký kancelár Friedrich Merz v stredu vyhlásil, že neúspech francúzsko-nemeckého projektu vníma ako príležitosť pre nemecký obranný priemysel.
„Hoci sa tým vyriešil dlhodobý spor, zároveň sa otvárajú nové možnosti, ako môže priemysel inými spôsobmi pokročiť vo vývoji moderných bojových lietadiel,“ povedal Merz pri otvorení leteckého veľtrhu ILA Berlin.
Merz zároveň zdôraznil, že časť projektu FCAS bude pokračovať. Ide najmä o takzvaný Combat Cloud - systém určený na prepojenie rôznych zbraňových platforiem a bojových systémov do jednej siete.
Podľa kancelára ide o významnú príležitosť pre „kľúčový francúzsko-nemecký obranný projekt budúcnosti“. Dodal, že ministri obrany oboch krajín by mali do polovice júla pripraviť návrh ďalšieho postupu, ktorý prerokujú na francúzsko-nemeckom medzivládnom rokovaní.
Šéf spoločnosti Airbus Defence and Space Michael Schöllhorn uviedol, že priemysel teraz očakáva jasné usmernenie od vlád, ako pokračovať nielen v zúženej verzii projektu FCAS, ale aj vo vývoji nového bojového lietadla.
Podľa Schöllhorna by oba projekty mohli spoločne vytvoriť „technologickú a ekonomickú vlajkovú loď nemeckého a európskeho priemyslu“. Zdôraznil tiež, že vzdušné sily krajín NATO budú aj naďalej potrebovať pilotované bojové lietadlá schopné spolupracovať s bezpilotnými dronmi.
V Berlíne má vo štvrtok skupina spoločností vedená Airbusom predstaviť plán na vývoj stíhačky novej generácie, ktorá by mohla nahradiť zrušený projekt FCAS, doplnila AFP.
Ako informovala televízia BFM, Vautrinová to vyhlásila v parlamente v reakcii na rozhodnutie o ukončení projektu Future Combat Air System (FCAS), spusteného v roku 2017 s cieľom nahradiť francúzske stíhačky Rafale a lietadlá Eurofighter, ktoré využívajú Nemecko a Španielsko.
V súvislosti s projektom FCAS Vautrinová pripomenula, že ide o „osem rokov záväzku a 2,5 miliardy eur investícií“. Doplnila, že „väčšina týchto investícií nám umožní pokračovať vo vývoji stíhačky až do roku 2040“. Zdôraznila, že ide o významný technologický prínos pre suverenitu Francúzska.
Vautrinovej vyhlásenie nadväzuje na oznámenie Francúzska a Nemecka o ukončení spoločného projektu FCAS v hodnote niekoľkých miliárd eur, ktorý sa mal stať najväčším obranným projektom v Európe. Na programe sa podieľalo aj Španielsko. Dôvodom ukončenia projektu boli dlhodobé nezhody medzi spoločnosťami Dassault Aviation a Airbus, ktorým sa nepodarilo dosiahnuť dohodu o ďalšom postupe.
Šéf spoločnosti Dassault Aviation Éric Trappier opakovane tvrdil, že jeho firma dokáže budúcu európsku stíhačku vyvinúť aj samostatne. Vautrinová v tejto súvislosti v stredu ocenila „nasadenie francúzskeho priemyselného tímu“.
Nemecký kancelár Friedrich Merz v stredu vyhlásil, že neúspech francúzsko-nemeckého projektu vníma ako príležitosť pre nemecký obranný priemysel.
„Hoci sa tým vyriešil dlhodobý spor, zároveň sa otvárajú nové možnosti, ako môže priemysel inými spôsobmi pokročiť vo vývoji moderných bojových lietadiel,“ povedal Merz pri otvorení leteckého veľtrhu ILA Berlin.
Merz zároveň zdôraznil, že časť projektu FCAS bude pokračovať. Ide najmä o takzvaný Combat Cloud - systém určený na prepojenie rôznych zbraňových platforiem a bojových systémov do jednej siete.
Podľa kancelára ide o významnú príležitosť pre „kľúčový francúzsko-nemecký obranný projekt budúcnosti“. Dodal, že ministri obrany oboch krajín by mali do polovice júla pripraviť návrh ďalšieho postupu, ktorý prerokujú na francúzsko-nemeckom medzivládnom rokovaní.
Šéf spoločnosti Airbus Defence and Space Michael Schöllhorn uviedol, že priemysel teraz očakáva jasné usmernenie od vlád, ako pokračovať nielen v zúženej verzii projektu FCAS, ale aj vo vývoji nového bojového lietadla.
Podľa Schöllhorna by oba projekty mohli spoločne vytvoriť „technologickú a ekonomickú vlajkovú loď nemeckého a európskeho priemyslu“. Zdôraznil tiež, že vzdušné sily krajín NATO budú aj naďalej potrebovať pilotované bojové lietadlá schopné spolupracovať s bezpilotnými dronmi.
V Berlíne má vo štvrtok skupina spoločností vedená Airbusom predstaviť plán na vývoj stíhačky novej generácie, ktorá by mohla nahradiť zrušený projekt FCAS, doplnila AFP.