Paríž a EÚ: Irán lepšiu ponuku na oživenie jadrovej dohody nedostane

New York 20. septembra (TASR) – Francúzsko v pondelok vyzvalo Irán, aby prijal aktuálny návrh na oživenie jadrovej dohody s veľmocami, pretože lepšiu ponuku už nedostane. Podľa európskeho koordinátora rozhovorov k ďalšiemu pokroku zrejme tento týždeň, počas stretnutí svetových lídrov na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN, nedôjde. TASR o tom informovala na základe správa agentúr Reuters a AP.



Rozhovory s Iránom o obnovení dohody uviazli na viacerých otázkach. Teherán žiada, aby Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) uzavrela vyšetrovanie stôp po uráne nájdených v troch objektoch, ktoré nedeklaroval ako súčasť svojho nukleárneho programu. Požaduje tiež záruky USA, že od jadrovej dohody znovu neodstúpia.



"Lepšia ponuka už predložená nebude a je na Iráne, aby urobil správne rozhodnutia," povedala francúzsky ministerka zahraničných vecí Catherine Colonnová novinárom popri zasadnutí VZ OSN v New Yorku. Podľa jej slov neprebiehajú žiadne iniciatívy na odblokovania patovej situácie.



Šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell, ktorý rokovania koordinuje, novinárom v New Yorku povedal, že nevidí vyhliadky na pokrok počas tohtotýždňového stretnutia svetových lídrov na všeobecnej rozprave vo VZ OSN.



"Návrh koordinátora je na stole a zostane na stole. Nevidím lepšie riešenie," zdôraznil.



Vyslanec Ruska na rozhovoroch s Iránom Michail Ulianov v reakcii označil vyjadrenie Borrella za dôkaz, že rokovania sa dostali do slepej uličky.



"Pokusy pripísať všetku vinu Iránu nie sú spravodlivé. Rozhovory príliš závisia od vnútropolitického programu ďalšieho účastníka," uviedol v narážke na blížiace sa voľby v Spojených štátoch.