Paríž a Oslo si po smrti Navaľného predvolali ruských veľvyslancov

Buenos Aires/Oslo 20. februára (TASR) - Paríž si po smrti Alexeja Navaľného v ruskom trestaneckom tábore za polárnym kruhom predvolal ruského veľvyslanca vo Francúzsku, oznámil v pondelok francúzsky minister zahraničných vecí Stéphane Séjourné počas návštevy Argentíny. Rovnaký krok oznámilo aj Nórsko. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry AFP.



"Dnes som požiadal o predvolanie ruského veľvyslanca," povedal Séjourné na tlačovej konferencii so svojím kolegom v Buenos Aires. Dodal, že "režim (ruského prezidenta) Vladimira Putina znovu ukázal svoju pravú podstatu".



Nórske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok tiež informovalo, že si po smrti ruského opozičného lídra Navaľného predvolalo ruského veľvyslanca a bude žiadať šéfa ruskej diplomacie o "diskusiu" o Navaľnom.



"Ministerstvo zahraničných vecí si dnes predvolalo ruského veľvyslanca na rozhovor o smrti Alexeja Navaľného. V rozhovore vyjadríme nórske postoje týkajúce sa zodpovednosti ruských úradov za jeho smrť a transparentného vyšetrovania," napísalo nórske ministerstvo vo vyhlásení. Dodalo, že stretnutie sa ešte neuskutočnilo, ale stane sa tak v krátkom čase.



Podobné oznámenia o predvolaní diplomatov z ruských ambasád vydali v pondelok už predtým Fínsko, Nemecko, Litva, Španielsko, Švédsko a Holandsko. Londýn tak urobil v piatok večer.



O úmrtí Navaľného v trestaneckej kolónii IK-3 za polárnym kruhom informovala v piatok ruská väzenská služba. Po vychádzke mu údajne prišlo nevoľno a okamžite stratil vedomie. Privolaní zdravotníci z nemocnice v meste Labytnangi sa ho vraj pokúšali oživovať viac ako pol hodiny, ale neúspešne.



Navaľnyj bol jedným z najvýraznejších kritikov režimu Vladimira Putina a podarilo sa mu vyburcovať rozsiahle protesty, a to napriek prísnym ruským zákonom cieleným proti demonštráciám. Uväznili ho na začiatku roka 2021 po tom, ako sa do Ruska vrátil z Nemecka, kde sa zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou novičok, z ktorej obviňoval Kremeľ.



Západné krajiny jednomyseľne pripísali vinu za Navaľného smrť ruským úradom. Nastala tri roky po tom, ako ho poslali do väzenia. Ruská opozícia tak prišla o svojho najvplyvnejšieho predstaviteľa mesiac pred prezidentskými voľbami, ktoré podľa očakávania ešte viac posilnia Putinovu moc.