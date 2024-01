Paríž: Londýn riadne nespolupracuje v boji proti nelegálnej migrácii

Paríž 4. januára (TASR) - Británia dostatočne nekoordinuje s Francúzskom svoje aktivity v znižovaní počtu migrantov, ktorí sa plavia cez Lamanšský prieliv na malých člnoch. Vyplýva to zo správy, ktorú vo štvrtok zverejnil francúzsky Účtovný dvor. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Podľa správy najvyššej audítorskej inštancie v krajine sa Francúzsko "snaží vypracovať dohody o operatívnej spolupráci" so Spojeným kráľovstvom.



Správa sa zmieňuje najmä o spoločnej spravodajskej jednotke vytvorenej v roku 2020 na boj proti prevádzačstvu a nelegálnej migrácii cez Lamanšský prieliv. V roku 2022 pomohla rozložiť sedem nelegálnych prevádzačských sietí.



Francúzsky Účtovný dvor "zistil, že Briti neposkytujú použiteľné informácie o vyplávaní malých lodí a poskytujú len veľmi všeobecné informácie prvej úrovne, ktoré nie sú preverené".



"Vzťah Francúzska a Británie je preto nevyvážený, pokiaľ ide o výmenu informácií," skonštatoval francúzsky Účtovný dvor.



Britská vláda tento týždeň oznámila, že počet migrantov, ktorí sa v roku 2023 priplavili do Británie, klesol v porovnaní s predchádzajúcim rokom o viac ako tretinu. Britské ministerstvo vnútra v stredu uviedlo, že ďalším "nebezpečným a nezákonným snahám o prekročenie (Lamanšského prielivu) sa podarilo zabrániť vďaka partnerstvu s Francúzskom".