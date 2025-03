Paríž chce spojiť sily so spojencami a pomôcť Ukrajine

Paríž 4. marca (TASR) - Francúzsko sa spolu s ďalšími európskymi krajinami bude snažiť "spojiť všetky možné prostriedky" na kompenzáciu zmrazenia americkej vojenskej pomoci pre Ukrajinu, vyhlásil v utorok francúzsky premiér François Bayrou. Informoval o tom spravodajský web France Info, píše TASR.



V príhovore pred poslancami Národného zhromaždenia Bayrou uviedol, že dodávky pomoci z USA pre Ukrajinu "sú na pokraji zastavenia, pretože celé vlaky, ktoré boli naložené zásobami pre Ukrajinu, sú zastavené a majú zákaz dostať sa do cieľa".



Bayrou vyhlásil, že v zmenenej situácii bude teraz Ukrajina potrebovať muníciu, "určitý počet systémov pre (vojenský) prieskum" či prístup "k sieťam a konektivite".



France Info dodalo, že zmrazenie americkej pomoci pre Ukrajinu "pocítili" už aj v Poľsku, cez ktorého územie prechádza až 95 percent tejto pomoci. Ide najmä o logistické centrum Jesionka, ktoré funguje ako prepravný uzol pre pomoc pre Ukrajinu. "Informácie od hraníc, z nášho logistického centra, potvrdzujú vyhlásenia americkej strany," dodal poľský premiér Donald Tusk.



V tejto situácii francúzsky prezident Emmanuel Macron zvolal na utorok ráno do Elyzejského paláca viacerých ministrov svojej vlády, aby diskutovali o situácii na Ukrajine. Táto interná porada bola prípravou na zasadnutie Európskej rady venované obrane EÚ.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pred týmto summitom predstavila plán, ktorý by mal EÚ umožniť zmobilizovať takmer 800 miliárd eur na svoju obranu a poskytnúť Ukrajine okamžitú pomoc. Táto suma zahŕňa najmä 150 miliárd úverov, uviedla von der Leyenová pre médiá. Navrhla tiež uvoľnenie rozpočtových pravidiel na podporu investícií do obrany.