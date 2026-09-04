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Paríž chce upustiť od Mercatorovej projekcie, nabáda využívať iné mapy
Návrh predložený v OSN vyzýva medzinárodné organizácie a jednotlivé štáty, aby pri zobrazovaní kontinentov používali aj iné kartografické projekcie, napríklad Equal Earth.
Autor TASR
Paríž 4. septembra (TASR) – Francúzsko plánuje prestať používať mapy sveta s tradičnou Mercatorovou projekciou. Podporuje tým iniciatívu afrických krajín, ktoré sa usilujú o realistickejšie geografické zobrazenie Afriky. V piatok to oznámilo francúzske ministerstvo zahraničných vecí, informovala agentúra AFP.
Mercatorova projekcia, pomenovaná po flámskom kartografovi zo 16. storočia, podľa francúzskeho ministra zahraničných vecí Jeana-Noëla Barrota dáva príliš veľký vizuálny priestor Rusku, Spojeným štátom a dánskemu zámorskému územiu Grónsko na úkor Afriky a juhovýchodnej Ázie.
Francúzsko je teraz spolupredkladateľom návrhu rezolúcie, ktorý chcú v Organizácii Spojených národov predložiť Togo a Africká únia.
Francúzske ministerstvo zahraničných vecí „upustí od Mercatorovej projekcie v prospech zobrazení máp prispôsobených konkrétnemu účelu, ktoré vernejšie odrážajú skutočnú rozlohu území a zodpovedajú odporúčaniam kartografov a vedcov“, uviedol Barrot v prejave na parížskej univerzite Sorbonna.
Barrot poukázal na skreslenie veľkosti jednotlivých regiónov na Mercatorovej projekcii. Ako príklad uviedol Spojené štáty, Rusko a Čínu, ktoré získavajú v porovnaní s Afrikou, Latinskou Amerikou alebo juhovýchodnou Áziou neprimerane veľký priestor. Dodal, že Grónsko na mape pôsobí takmer rovnako veľké ako Afrika, aj keď africký kontinent má v skutočnosti približne 14-krát väčšiu rozlohu.
Toto zobrazenie sveta vytvoril flámsky kartograf Gerardus Mercator v roku 1569 pôvodne na účely námornej navigácie. Jeho výhodou bolo presné zobrazenie tvarov a uhlov, no pomerná veľkosť jednotlivých území bola často skreslená. Súvisí to aj s problémom preniesť trojrozmerný povrch Zeme na dvojrozmernú mapu.
Mercatorova projekcia zväčšuje oblasti na severnej pologuli a zmenšuje oblasti v blízkosti rovníka. Európa a Severná Amerika tak na mape pôsobia podstatne väčšie, zatiaľ čo Afrika a Južná Amerika sú zobrazené menšie, než v skutočnosti sú.
Barrot uviedol, že takéto „skreslenia sa zakorenia vo vnímaní“ a že teraz „nastal čas ich napraviť“.
„Zmena máp, samozrejme, nezmení svet,“ priznal. „Oprava skresleného zobrazenia je však už sama osebe aktom pravdy,“ dodal.
Podľa šéfa diplomacie je tento krok súčasťou snahy Francúzska bojovať proti príliš zjednodušenému pohľadu na svet, ktorý stavia takzvaný globálny Juh proti „Západu“ a vykresľuje Európu ako upadajúci región.
Táto iniciatíva prichádza v čase, keď sa Paríž snaží zlepšiť vzťahy s Afrikou, najmä so svojimi bývalými kolóniami, kde sú v súčasnosti napäté. V niektorých z týchto krajín sa k moci dostali vlády podporované Moskvou a francúzske jednotky, ktoré napr. bojovali proti islamistom, boli z ich územia vytlačené.
Návrh predložený v OSN vyzýva medzinárodné organizácie a jednotlivé štáty, aby pri zobrazovaní kontinentov používali aj iné kartografické projekcie, napríklad Equal Earth. Túto projekciu predstavila skupina kartografov v roku 2018. Afrika, Latinská Amerika, južná Ázia a Oceánia sú na nej zobrazené výrazne väčšie.
„Equal Earth zachováva pomernú rozlohu kontinentov a v čo najväčšej miere zobrazuje ich tvary tak, ako vyzerajú na glóbuse,“ povedal jeden z jej autorov Bojan Šavrič agentúre AFP v roku 2025.
Mercatorova projekcia, pomenovaná po flámskom kartografovi zo 16. storočia, podľa francúzskeho ministra zahraničných vecí Jeana-Noëla Barrota dáva príliš veľký vizuálny priestor Rusku, Spojeným štátom a dánskemu zámorskému územiu Grónsko na úkor Afriky a juhovýchodnej Ázie.
Francúzsko je teraz spolupredkladateľom návrhu rezolúcie, ktorý chcú v Organizácii Spojených národov predložiť Togo a Africká únia.
Francúzske ministerstvo zahraničných vecí „upustí od Mercatorovej projekcie v prospech zobrazení máp prispôsobených konkrétnemu účelu, ktoré vernejšie odrážajú skutočnú rozlohu území a zodpovedajú odporúčaniam kartografov a vedcov“, uviedol Barrot v prejave na parížskej univerzite Sorbonna.
Barrot poukázal na skreslenie veľkosti jednotlivých regiónov na Mercatorovej projekcii. Ako príklad uviedol Spojené štáty, Rusko a Čínu, ktoré získavajú v porovnaní s Afrikou, Latinskou Amerikou alebo juhovýchodnou Áziou neprimerane veľký priestor. Dodal, že Grónsko na mape pôsobí takmer rovnako veľké ako Afrika, aj keď africký kontinent má v skutočnosti približne 14-krát väčšiu rozlohu.
Toto zobrazenie sveta vytvoril flámsky kartograf Gerardus Mercator v roku 1569 pôvodne na účely námornej navigácie. Jeho výhodou bolo presné zobrazenie tvarov a uhlov, no pomerná veľkosť jednotlivých území bola často skreslená. Súvisí to aj s problémom preniesť trojrozmerný povrch Zeme na dvojrozmernú mapu.
Mercatorova projekcia zväčšuje oblasti na severnej pologuli a zmenšuje oblasti v blízkosti rovníka. Európa a Severná Amerika tak na mape pôsobia podstatne väčšie, zatiaľ čo Afrika a Južná Amerika sú zobrazené menšie, než v skutočnosti sú.
Barrot uviedol, že takéto „skreslenia sa zakorenia vo vnímaní“ a že teraz „nastal čas ich napraviť“.
„Zmena máp, samozrejme, nezmení svet,“ priznal. „Oprava skresleného zobrazenia je však už sama osebe aktom pravdy,“ dodal.
Podľa šéfa diplomacie je tento krok súčasťou snahy Francúzska bojovať proti príliš zjednodušenému pohľadu na svet, ktorý stavia takzvaný globálny Juh proti „Západu“ a vykresľuje Európu ako upadajúci región.
Táto iniciatíva prichádza v čase, keď sa Paríž snaží zlepšiť vzťahy s Afrikou, najmä so svojimi bývalými kolóniami, kde sú v súčasnosti napäté. V niektorých z týchto krajín sa k moci dostali vlády podporované Moskvou a francúzske jednotky, ktoré napr. bojovali proti islamistom, boli z ich územia vytlačené.
Návrh predložený v OSN vyzýva medzinárodné organizácie a jednotlivé štáty, aby pri zobrazovaní kontinentov používali aj iné kartografické projekcie, napríklad Equal Earth. Túto projekciu predstavila skupina kartografov v roku 2018. Afrika, Latinská Amerika, južná Ázia a Oceánia sú na nej zobrazené výrazne väčšie.
„Equal Earth zachováva pomernú rozlohu kontinentov a v čo najväčšej miere zobrazuje ich tvary tak, ako vyzerajú na glóbuse,“ povedal jeden z jej autorov Bojan Šavrič agentúre AFP v roku 2025.