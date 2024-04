Paríž chce zriadiť prokuratúru pre boj s organizovaným zločinom

Paríž 28. apríla (TASR) - Na základe nového trestného zákona, ktorý predstaví francúzska vláda, bude osobám odsúdeným za členstvo v organizovaných zločineckých skupinách hroziť až 20 rokov väzenia. V rozhovore pre nedeľnú prílohu týždenníka La Tribune to uviedol francúzsky minister spravodlivosti Éric Dupond-Moretti, informuje agentúra DPA.



Podľa ministra sa vytvorí aj nový úrad špecializovanej prokuratúry (PNACO) na zaistenie lepšej koordinácie v boji proti organizovanému zločinu.



Dupond-Moretti povedal, že Francúzsko by malo zaviesť ochranu a výhody pre zločincov, ktorí udajú svojich bývalých spoločníkov a poskytnú kľúčové dôkazy, čo pomôžu rozbiť zločineckú sieť.



Francúzska legislatíva by podľa ministra mala vychádzať z talianskej praxe a zaviesť inštitút kajúcnika (pentito), ktorý sa v Taliansku vo veľkej miere využíva v boji proti mafii.



Argumentoval tým, že súčasné ustanovenia pre bývalých zločincov, ktorí sa rozhodnú spolupracovať s francúzskymi úradmi, sú neúčinné a príliš obmedzené.



Vyzval, aby sa špecializovaným súdom, zloženým výlučne z profesionálnych sudcov, rozšírili právomoci na prípady súvisiace s organizovaným zločinom.



DPA doplnila, že vyjadrenia francúzskeho ministra do veľkej miery zodpovedajú odporúčaniam, ktoré vydali organizácie zamerané na boj proti mafii.



Hlavným cieľom Duponda-Morettiho je zakročiť proti obchodovaniu s drogami. Francúzska polícia totiž v uplynulých týždňoch pri rozsiahlych raziách zadržala viac než 1000 podozrivých z účasti na tejto trestnej činnosti.



Pre súčasnú vládu prezidenta Emmanuela Macrona je organizovaný zločin zdrojom obáv. Mafia pôsobí napríklad na francúzskom ostrove Korzika v Stredozemnom mori. Z internej správy policajného oddelenia pre boj s mafiou, ktorú citovali francúzske médiá, vyplýva, že na ostrove pôsobí 25 zločineckých organizácií.