Demonštranti v Paríži pochodovali proti spornému bezpečnostnému zákonu

Paríž 5. decembra (TASR) – Veľké davy ľudí sa zapojili v sobotu do demonštrácie v Paríži na protest proti policajnej brutalite a spornému navrhovanému bezpečnostnému zákonu, ale aj proti nezamestnanosti a sociálnej neistote.



Demonštrácia začala na východnom predmestí francúzskej metropoly Porte des Lilas, kde sa zišli skupiny mladých ľudí a zástupcovia odborov so zámerom pochodovať na Námestie republiky. Uprostred námestia stojí pomník Republiky – pre svoj názov a symboliku s ním súvisiacu je jedným z obvyklých miest demonštrácii v Paríži.



Protestujúci podľa tlačovej agentúry DPA skandovali heslá ako Macron, stačilo! alebo Bezpečnostný zákon – nie, nie. Sociálne istoty – áno, áno. Demonštráciu zvolali zväz odborov, novinári a skupiny na ochranu ľudských práv.



Akcia sa konala týždeň po podobnom celoštátnom proteste, na ktorý prišlo približne 130 000 ľudí, ako uviedlo francúzske ministerstvo vnútra. Organizátori stanovili počet účastníkov na takmer 500 000.



Sobotňajší pochod bol zorganizovaný niekoľko dní po tom, čo francúzska vláda oznámila, že prepracuje spornú časť článku 24 navrhovaného bezpečnostného zákona, ktorý obmedzuje právo nakrúcať policajných príslušníkov, aj pri zásahoch. Obmedzenie by sa týkalo aj médií.



Aktivisti žiadali, aby túto pasáž úplne z návrhu zákona odstránili. V návrhu sa nachádza tiež množstvo ďalších sporných opatrení, ako napríklad rozsiahlejšie sledovanie a zaznamenávanie demonštrácií policajnými kamerami, a to aj pomocou dronov. Vláda vysvetľovala, že navrhovaný zákon bude lepšie chrániť políciu.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok informoval, že začiatkom budúceho roka spustí online platformu, kde budú môcť ľudia nahlasovať diskrimináciu, napríklad zo strany polície. Niektoré policajné odbory tento plán ostro kritizovali.